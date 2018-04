O lixo nas ruas de Manaus é uma questão de educação da população?

Manaus - Um lar é geralmente considerado, pela maioria das pessoas, um lugar confortável e acolhedor. Aquele cheiro familiar inconfundível, de onde veio a expressão “lar, doce lar” é o que faz o ambiente ser tão especial. Entretanto, algumas famílias vivem o oposto disto. Ao invés do sentimento de limpeza e de um bom perfume exalando no ar, o odor fétido (fedorento) de restos de comida, embalagens em decomposição e toda espécie de lixo acabam mudando a paisagem do espaço e empesteando todas as narinas dos seres humanos e animais.



É assim que acontece na residência da dona de casa Maria do Socorro, de 59 anos, localizada na rua Ambrósio Ayres, no bairro São Jorge, Zona Oeste. Ela mora com a filha Viviane, de 40 anos, o neto de um ano, Benjamim, e pelo menos mais três pessoas. Ela afirma que sofre com a podridão do lixo acumulado por vizinhos em frente à casa, onde mora há 30 anos.

“Eu vivo em uma construção de madeira, próximo ao igarapé da Cachoeira Grande - que passa embaixo da ponte da avenida São Jorge. Aqui, já foi alvo de limpeza pública há alguns anos, mas, hoje, a vegetação tomou conta do meu terreno e, às vezes que tem cheia no igarapé, todo o lixo jogado pelos moradores de outras ruas vem parar no meu quintal. Desde geladeiras e fogões à fraldas de bebês. Para não virar uma fossa improvisada, pego minha enxada e tiro tudo sozinha. A situação é deprimente”, lamenta a dona de casa.

Com a chuva, o lixo jogado pela polução invade casas | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Os problemas causados pela chamada lixeira viciada atingem vários níveis da família da dona de casa. O descaso e o constrangimento com vizinhos, o medo de represálias, a proliferação de insetos e doenças são alguns exemplos vividos pela família. Além do lixão acumulado atrás da casa, a frente da residência também é alvo de vários sacos que, em dias de chuva, ajudam na concentração de dejetos humanos.

“Nos últimos dias choveu muito aqui no bairro e minha casa se torna um barranco de lixo molhado todas as vezes que cai água. Tenho medo de reclamar, pois não sei quem é envolvido com o tráfico de drogas aqui e temo que possam me ameaçar um dia”, completa.

Apesar das circunstâncias, ela diz que sempre limpa toda a sujeira e, com um jardim diverso, cultiva vários tipos de frutas, flores e legumes. Socorro ainda olha para a casa com a esperança de ter vizinhos melhores e um local decente para viver.

A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) informou, por meio da assessoria, que em 2017 gastou, em média, R$ 1 milhão por mês com a retirada de lixos das ruas, barrancos e igarapés. Para este ano, a pasta ressalta que o número permanece alto, apesar das várias ações realizadas.

Apesar da presença de garis indo de casa em casa, conforme o órgão aponta, não houve diminuição nas incidências de lixo. "Esperamos que a sociedade mude seus hábitos quanto ao lixo e ajude a manter as águas livres de poluição", destacou o comunicado divulgado pela secretaria.

O mau comportamento vem de casa

Outro caso semelhante é no conjunto Costa e Silva, no bairro Raiz, Zona Sul. A secretária administrativa Josianne Delgado, que é moradora do local há mais de 40 anos, reclama que na rua Cristo Rei há um barranco que serve de abrigo para todo o tipo de dejetos de moradores. O lugar, antes coberto por vegetação bem cuidada, acolhia de iguanas a borboletas. Atualmente, urubus, ratos e baratas rodeiam carniças, assustam a população e depredam o local aos poucos.

Exemplos de vizinhos que acumulam o lixo nas calçadas, na mesma rua onde mora Maria, são vistos à luz do dia | Foto: Nicolas Daniel Marreco

“Moro aqui há mais de 20 anos e sinto saudades do tempo que cheguei. As pessoas eram mais gentis [educadas]. Se duvidasse, o vizinho do lado até jogava o meu, quando eu esquecia. Hoje, a nossa paisagem mudou radicalmente. É tanto lixo acumulado que pessoas de outras partes do bairro vêm aqui só para jogar imundícies e vão embora depois”, reclama.

Ela diz que a Prefeitura já visitou o local diversas vezes, retirando o lixo e fazendo a recuperação da vegetação. Além de placas ilustrativas no esforço de educar moradores, Delgado diz que de nada adiantou o esforço até agora. “O problema está na cabeça das pessoas. A Prefeitura pode vir o quanto quiser, mas enquanto os outros não se conscientizarem não vai mudar nada. Gente que eu nunca vi na vida vem e despeja entulhos de obras na cara de pau em frente à minha rua e acham normal isto”, termina.

Uma possível solução, segundo a secretária, seria a implantação forçada de um jardim no local com pneus grandes para ocupar todo o espaço e proteger as mudas de plantas. Ela disse que conseguiu reunir com alguns moradores da rua, onde mora, os pneus e que a próxima fase é ir atrás das mudas para começar o plantio no local.

Em meio a uma diversidade de flores e vegetais, Maria diz que ainda insiste em manter um bom costume de limpeza e cuidado no terreno em que vive | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Perigos e precauções

Em meio à exposição imposta a todo tipo de substância em decomposição, alguns perigos sérios se levantam. O engenheiro ambiental Alan dos Santos Ferreira conta que os riscos de uma lixeira viciada comprometem o solo do ambiente, corrompem a estrutura da casa e contaminam bebês e crianças com doenças bacterianas.

“Em um primeiro momento, o terreno, onde as casas estão construídas, é afetado diretamente com a mistura entre as diversas substâncias que o lixo traz e os danos aos nutrientes do solo. A terra fica empobrecida, a vegetação morre aos poucos, a fauna local é afetada e até lençóis de água são contaminados. Isto impacta na questão do saneamento básico, também, que já soma à precária infraestrutura que a cidade tem, ocasionando prejuízos maiores”, explica.

Ferreira é especialista em meio ambiente há 16 anos e diz que, em uma segunda fase dos impactos de lixeira viciada, a sustentação da casa fica vulnerável devido a erosão e degradação do solo. “O desmoronamento de casas é comum em lugares com muito lixo. A mistura de matéria industrial presente no lixo corrói aos poucos a terra e, depois de um tempo, grandes crateras já são visíveis aos olhos de quem passa perto. Além disso, bueiros e esgotos ficam entupidos causando alagações e inundando vias e praças”, completou.

Com as lixeiras viciadas, várias doenças endêmicas se proliferam | Foto: Ione Moreno

Um último nível de prejuízo a todas as famílias, tanto a de quem joga lixo indevidamente, como quem sofre com o erro dos outros, é a de doenças endêmicas alcançarem os lares familiares. Disenteria, leishmaniose, leptospirose e dengue são alguns dos exemplos decorrentes nestes casos. “As crianças menores, que normalmente têm imunidade mais baixa que os adultos, são as mais frágeis neste cenário. É, realmente, um quadro bastante negativo e comprometedor. Uma coisa simples se torna um problema, que , em algumas vezes, se torna até irreversível”, concluiu.

Um vetor de doenças também comum em Manaus são as ocorrências de caramujo africano, que também são causadores de meningite e hepatite, além de ser indiretamente um criadouro para o mosquito Aedes Aegypt, dentro de sua carapaça. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou que realiza campanhas didáticas para o combate contra o molusco, junto com a população, e apresenta dicas de prevenção e como se livrar do animal aquático.

Identificar o caramujo africano dos outros tipos, diferente pela sua casca pontiaguda, usar luvas ou sacos plásticos para proteger as mãos, colocar o caramujo dentro de um saco, despejar sal e depositá-lo em uma lixeira comum são os passos corretos a serem seguidos pela população, alerta a secretaria ambiental.

Com a mistura de substâncias industriais, a erosão do solo se torna comum | Foto: Divulgação

A 'má educação'

A socióloga Klyo Monteiro levanta reflexões importantes que trazem uma explicação sobre a conduta errada de pessoas mal-educadas, que não veem limites para jogar lixos em locais públicos ou até particulares. “A cidadania, hoje, é vista como uma situação pontual de conscientização, mas vai muito além disto. Situações pequenas no dia a dia das pessoas, como o desrespeito nas relações mútuas, a desobediência às autoridades públicas, entre outras, são normalmente ignoradas. Cidadania tem a ver com a personalidade do indivíduo, e não uma relação de consumo ou interesse, como a maioria pensa”, destaca Monteiro.

A especialista fala que é papel dos governantes ensinar os valores corretos para a população, que está abaixo do seu mandato. A educação sempre começa na família, mas o baixo número de políticas públicas sobre o assunto e a não punição nos crimes contra o meio ambiente sempre fomentam a cultura de vizinhos fazerem o que quiserem e, portanto, terem o “direito” de jogarem lixo onde quiserem.

Quando o lixo cai na casa de Maria, a solução que ela encontra é pegar uma enxada e começar a limpar sozinha toda a área | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Monteiro explica, ainda, que campanhas de publicidade sobre reutilização e reciclagem são medidas antigas, mas que contornam todo este ônus. “Campanhas e ideias, que provocam mudanças, são as alternativas que fazem a diferença. É preciso haver uma transformação na mente da pessoa que está com uma lixeira ao lado, porém joga o lixo no chão”, conclui.



Deu certo

Na rua Brasil, no Vila da Prata, Zona Oeste, o projeto de paisagismo em jardinagem deu certo. No ponto ao lado de uma escola pública, a moradora Élida Maria da Silva, de 57 anos, que coordenou o começo da ação, disse que o barranco era um antigo depósito de lixo, onde diversos moradores passavam e jogavam sacos plásticos livremente, como nos casos acima reportados.

O barranco aterrado com pneus na rua Brasil, no bairro Vila da Prata, atrai a atenção de pessoas que passam próximo ao local | Foto: Marcely Gomes

Desde outubro do ano passado, ela, o irmão e um vizinho começaram a limpar o local e a aterrá-lo com pneus grandes para o escoramento do talude por iniciativa própria. Após isso, colocaram mudas de plantas não frutíferas. Com a mudança radical da paisagem, outros moradores aderiram ao projeto. Atualmente, quem passa por lá não imagina como era a via somente há alguns meses.

“Quero que as pessoas entendam que não precisamos esperar pelo poder público. Podemos, nós mesmos, cuidar e melhorar o local onde moramos. Espero que esta iniciativa contagie pessoas de outros bairros e também mude realidades. Não precisamos nos sujeitar a vizinhos, que insistem em depredar a nossa casa, mas podemos convencer eles aos poucos. Se um já tomar a frente para a mudança, em pouco tempo, todos vão ter o lugar decente e digno que merecem morar”, finalizou.

Élida acompanha de perto o crescimento das plantas cultivadas por ela na extinta lixeira viciada | Foto: Marcely Gomes

