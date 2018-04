Túnel e arma de fogo são encontrados no regime fechado do Compaj

Manaus - No final da tarde da última quarta-feira (25), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encontrou um túnel, uma arma de fogo, munições e serra elétrica no pavilhão 1 do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

A escavação e os materiais proibidos foram encontrados após denúncia anônima recebida pelo Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen) através do Whats-Denúncia da Seap (99297-3068). A arma de fogo encontrada é de calibre ponto 40 e de uso exclusivo das polícias. Com ela foram encontrados dois carregadores, 34 munições de ponto 40 e uma serra elétrica. Os objetos estavam na cela 5 do pavilhão 1, na ala 1.

Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o túnel com 2 metros foi encontrado na cela 9, da ala 2 do pavilhão onde também foram encontrados os materiais ilícitos. “A denúncia recebida pela nossa equipe de inteligência indicava que o pavilhão 1 era o local onde estavam escondendo armas que poderiam ser usadas em um possível motim, rebelião ou alteração no sistema prisional. E o túnel, que ainda estava no início da escavação, seria concluído pelos detentos para ser utilizado em uma fuga”.

Cleitman Coelho afirma ainda que 28 internos das duas celas irão responder a inquéritos. Para os 17 presos da cela 9 da ala 2, onde foi encontrado o túnel, os procedimentos cabíveis serão para dano ao patrimônio público, e para os 11 detentos que estavam na cela 5 da ala 1, será porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ações de segurança no sistema prisional - As revistas e procedimentos de segurança estão sendo seguidas pela Seap em todas as unidades prisionais da capital e interior, para manter o sistema seguro e controlado. Além das operações com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a Seap tem acompanhado procedimentos de tranca nas unidades e atuando na prevenção de ações dos detentos para desestabilizar o sistema prisional.

