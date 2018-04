Mulheres em condição de rua recebem serviços na Zona Leste

Manaus- Mais de 100 mulheres em condição de rua receberão uma programação especial e totalmente dedicada a elas no próximo dia 3 de maio. A atividade será realizada pela Prefeitura de Manaus, na Minivila Olímpica do Coroado, zona Leste da cidade, e oferecerá serviços de saúde, emissão de documentos e atividades recreativas às mulheres e aos seus filhos.



Idealizada pela presidente do Manaus Solidária e primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro, a ação com mulheres em condição de rua conta, principalmente, com o apoio dos servidores de todas as secretarias do município, que doaram os itens que irão compor o kit de higiene pessoal que será entregue às mulheres que participarão da programação.



“O ‘Mês da Mulher’ nos fez ver que tínhamos contemplado muitas delas, mas que as mulheres em condição de rua não tinham sido assistidas, por isso a ideia dessa ação. Nossa equipe mobilizou e os servidores das outras secretarias aderiram. Felizmente, o resultado foi melhor do que o esperado. Conseguimos reunir mais de 10 mil itens e vamos poder dar um pouco de carinho a essas mulheres que, por motivos diversos, estão nas ruas”, disse Valeiko.

Entre as atividades programadas estão emissão de documentos, orientação psicossocial e jurídica, testagem rápida para Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), vacinação e embelezamento. Haverá também aula de zumba, apresentação artística dos recreadores do Parque Cidade da Criança e espaço kids, onde os filhos das mulheres em condição de rua também terão acesso a atividades lúdicas.

“Muitas vezes essas pessoas se tornam ‘invisíveis’ para nós, passamos e não percebemos que tem ali alguém que precisa de uma mão estendida. Sabemos que esse trabalho, por mais que se faça, é difícil, porque depende da vontade deles também de sair dessa condição, mas não nos cabe desistir de fazer o bem, de fazer com que se reconheçam como humanos e pessoas dignas e merecedoras de direitos. E é nesse sentido que estamos trabalhando e incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo”, finaliza Elisabeth.

Doação



Os itens que irão compor os kits de higiene pessoal que serão doados às mulheres em condição de rua foram arrecadados pelos servidores das 22 secretarias, fundações e autarquias existentes na estrutura da Prefeitura de Manaus, além dos gabinetes do prefeito Arthur Virgílio Neto e do vice-prefeito Marcos Rotta. A secretaria que mais arrecadou foi o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), que angariou três mil itens.



Foram arrecadados hidratante, shampoo, condicionador, escova de dentes, creme dental, absorvente e sabonete.





