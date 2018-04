Mulher em Manaus é surrada por marido com fios elétricos

Manaus - Após a denúncia de moradores, a polícia conseguiu prender em flagrante um homem que, covardemente, agrediu a companheira, uma mulher de 30 anos, com fios elétricos. O caso aconteceu, por volta das 21h desta quinta-feira (26), dentro da residência onde o casal morava, localizada na rua Anador, conjunto João Paulo 2, na Zona Leste da capital.

A vítima, que é dona de casa, confirmou a denúncia dos moradores aos policiais e acrescentou que, além de ser agredida com um fio elétrico, foi humilhada com palavras de baixo calão. A mulher relatou, ainda, que foi mantida em cárcere privado (impedida de sair de casa).

O agressor, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante e levado para à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde o caso foi registrado. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de corpo de delito.

Mulheres agredidas no AM

Dados divulgados pela secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) revelam que de janeiro de 2017 a janeiro deste ano, 40.927 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Amazonas, uma média de 112 por dia. Diariamente, a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), situada no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, recebe, em média, 40 mulheres que relatam ter sofrido algum tipo de violência.

