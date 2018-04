Prefeitura comemora Dia do Trabalhador com eventos em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai antecipar as comemorações do Dia do Trabalhador com dois eventos neste sábado, (27). As atividades são voltadas ao fomento do empreendedorismo que, este ano, ganhou destaque na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, por meio do pacote de projetos “Manaus Mais Empreendedora”, que preveem investimentos de R$ 487 mil.

Pela manhã, uma ação conjunta entre parceiros ligados ao trabalho, como a Superintendência Regional do Trabalho do Amazonas, levará diversas atividades ao Clube do Trabalhador (Sesi), no Aleixo, na Zona Leste, a partir das 8h30.

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, estará na abertura do evento, que conta, ainda, com a “Corrida do Trabalhador”, a partir das 6h30. À tarde, será a vez da “Feira do Trabalhador Artesão”, no Shopping Manaus ViaNorte, na Zona Norte, das 16h às 21h.

No Sesi, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) montou a “Estação Semtrad de Oportunidades” - que contará com atividades como oficinas profissionalizantes. As vagas estão esgotadas, mas haverá ainda uma ação de aproximação com empresas que geram vagas de emprego, ou, que ainda possam gerar.

Leia também: Mercado imobiliário aposta na recuperação do setor em Manaus

Também haverá a certificação de mais de 140 antenistas que a prefeitura ajudou a formar dentro do processo de transição para a TV Digital. Quem ainda não solicitou seu kit poderá fazer o agendamento neste sábado no Clube do Trabalhador.

“É muito oportuna essa integração entre os serviços que podemos oferecer ao trabalhador. A Semtrad focou suas atividades na qualificação profissional, com cinco oficinas e um momento de extrema importância que é a certificação de trabalhadores que ajudarão a cidade no processo de transição para a TV Digital”, explica a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho.

“Também teremos uma aproximação com as empresas que mais ofertam vagas de emprego ao Sine Manaus e com aquelas que queremos estreitar mais essa relação. Muitas delas não sabem que o Sine Manaus oferece gratuitamente serviços de recrutamento, por exemplo”, completou Ananda.

A “Corrida do Trabalhador”, promovida pela Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com a Federação das Indústrias (Fieam), é composta por duas provas pedestres, de 5 km e 10 km, com premiações. A largada será às 6h30, no Clube do Trabalhador – Sesi. A corrida é inclusiva, com inscrições para deficientes visuais e usuários de cadeira de rodas.

Leia também

Morre bebê que teve incubadora improvisada com balde em Lábrea

Lan house é assaltada na zona Centro-Sul de Manaus

De novo: Bebê prematuro tem incubadora improvisada com balde em Lábrea