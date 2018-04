Manhã de sábado com três acidentes de trânsito em Manaus

Manaus – Uma vítima ficou presa às ferragens após um acidente de trânsito, envolvendo um carro modelo Siena e um micro-ônibus, de placas não divulgadas, na manhã deste sábado (28), na avenida Topázio, conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A vítima, um homem de 29 anos, ficou presa dentro do carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionada para auxiliar no resgate da vítima. Outros dois acidentes de trânsito também foram registrados na capital até as 9h da manhã de hoje.

Ainda não há informações sobre o que pode ter sido a causa do acidente. Segundo populares, o condutor do carro de passeiro foi quem colidiu com o veículo no micro-ônibus. O estado de saúde da vítima também não foi informado.

Nas zonas Leste e Oeste houve colisão de veículos em postes de energia elétrica | Foto: Divulgação

Acidente no São Jorge

Ainda na manhã deste sábado (28), um carro colidiu com um poste na avenida São Jorge, Zona Oeste da cidade. Não houve feridos nesse acidente, apenas danos materiais. O poste, em que o carro colidiu, ficou inclinado sobre a via e corria risco de cair sobre outros veículos. O trânsito foi desviado para as ruas Paraguaçu, Voluntário da Pátria e retornando para a avenida São Jorge em um trecho após o local do acidente.

Neste caso, também não foi informado o motivo que levou o motorista a colidir com o poste. O carro foi retirado do local e a via foi liberada por volta das 8h.

Avenida Autaz Mirim

Um carro, de características não informadas, colidiu contra um poste na avenida Autaz Mirim, na manhã deste sábado. Este é o terceiro acidente de trânsito seguido em menos de três horas. Ainda não há informações sobre feridos no local. Com a colisão, houve a ruptura dos fios elétricos de postes de energia, que ficaram caídos sobre a via.

Segundo informações de populares, o trânsito no local está muito lento e, devido ao perigo de descargas elétricas, é recomendado que as pessoas evitem transitar próximo à área.

Edição: Isac Sharlon

