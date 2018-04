Projeto leva brincadeiras de rua a crianças do bairro Aparecida

Manaus - Aproximadamente 100 pessoas se divertiram e relembraram de tradicionais brincadeiras neste sábado, 28/4, dentro do projeto “Brincando na Rua”, da Prefeitura de Manaus, realizado na praça da Bandeira Branca, bairro Aparecida, zona Sul.



Nem mesmo a chuva impediu que os moradores da região aproveitassem a programação especial que a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) preparou. Futebol de rua, aula de dança, pula-pula, jiu-jitsu, queimada, cabo de guerra e outras atividades animaram a tarde de sábado da população.

Foi oferecida aula de jiu-jitsu para a criançada | Foto: Marinho Ramos/Semcom





“Mais uma vez a prefeitura, através do prefeito Arthur Virgílio Neto, traz para a população, dessa vez, aqui para a Aparecida, o Brincando na Rua. O projeto tem o intuito de fazer as crianças reviverem essas brincadeiras saudáveis de rua e faz com que a família interaja. É muito gratificante para nós poder proporcionar essa tarde tão alegre e tão agradável para a população”, ressaltou o secretário municipal de Esporte e Lazer, João Carlos.

A empolgação com o evento era tamanha que o empresário, Naian Nascimento, 32, instalou uma caixa de som com microfone na praça e tirava risos com animação e brincadeiras com os vizinhos. Para ele é importante que mais ações como essa voltem a se repetir no bairro.

“Fazia tempo que a gente não recebia uma rua de lazer ou um evento desse tipo aqui na comunidade. Então a gente só tem a agradecer a Prefeitura de Manaus por olhar por nossa comunidade e trazer essa atividade se repita mais vez para o nosso bairro”, afirmou o empresário.

Jogo de carta também foi uma das atrações | Foto: Marinho Ramos/Semcom





Ainda ofegante, após participar da aula de jiu-jitsu, Thiago Saldanha, 8, estava empolgado em participar de todas as atividades possíveis. “Vou brincar de tudo. Já lutei jiu-jitsu, fui no pula-pula e depois vou jogar bola”, contou entre um sorriso e outro.

Como solicitar

O morador que tem interesse em levar o projeto ‘Brincando na Rua’ para sua comunidade basta dar entrada em ofício solicitando a atividade, com data e endereço, de 8h às 17h, na sede da Semjel, localizada na Minivila Olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, Coroado 2, zona Leste, ao lado do Estádio Carlos Zamith.

As crianças fizeram uma fila para brincar na cama elástica | Foto: Marinho Ramos/Semcom

Leia Mais

Assaltantes simulavam acidente na BR-174 em busca de vítimas, no AM

Roberta Miranda emociona multidão na 2ª noite da Festa do Cupuaçu

Imigrantes, antes doutores na Venezuela, são operário em Manaus