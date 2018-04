Rua alaga e bueiro rompe durante manhã de chuva em Manaus

Manaus – Duas ocorrências foram registradas na manhã deste domingo (29), durante a forte chuva que atingiu Manaus desde a madrugada e se estendeu até o início da tarde. No bairro Grande Vitória Zona Leste de Manaus, a rua Amazonas ficou alagada e os carros tiveram dificuldade de trafegar pelo local.

No loteamento Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, também na Zona Leste da cidade, um bueiro se rompeu na rua Belém. Em nenhum dos casos houve registro de pessoas feridas. Internautas também relataram, em suas redes sociais, quedas de energia em parte da Região Norte, principalmente, no bairro Cidade Nova. Houve ainda registro de pane mecânica em alguns semáforos do Centro da Cidade.

Ainda na manhã deste domingo, um motorista perdeu o controle do carro, subiu no meio fio da Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense, e bateu em uma árvore. O caso aconteceu por volta das 7h, em frente a um supermercado.

Uma testemunha disse que o veículo derrapou na pista molhada e o motorista não conseguiu retomar o controle da direção. Ele subiu no meio fio e bateu na árvore, que caiu ao lado do veículo.

Não houve nenhum ferido, apenas danos materiais. Aproximadamente meia hora após o acidente, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) removeu o veículo e o trânsito foi normalizado.

