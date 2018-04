Tradição e tecnologia em xeque nas universidades

Manaus - A utilização do ensino híbrido ou tradicional aliado com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem revolucionado o desenvolvimento de universitários em diversas regiões brasileiras. Muitos estudantes ainda são contra esse tipo de educação tecnológica aplicada em graduações, no entanto, existem outros discentes que defendem fervorosamente o “boom” de metodologia de Ensino a Distância (EAD), aplicativos e dentre outros benefícios via computador, celular e ambiente virtual para jovens universitários.

De acordo com o professor PhD Carlos Longo, pró-reitor acadêmico da Universidade Positivo (UP), o futuro de qualidade da formação dos alunos vai acontecer à medida que os estudantes desenvolvam autonomia para autoaprendizagem utilizando as novas tecnologias e desenvolvimento de habilidades interpessoais.

“Dentro desse contexto, o ensino híbrido e a utilização de três TICs (softwares de inteligência artificial, de realidade aumentada e aplicativos móveis) estarão influenciando nas mudanças no processo de aprendizagem nos próximos anos. Num ambiente de aprendizagem híbrida com suporte de TICs, professores se transformam em coaches que apoiam e estimulam o desenvolvimento dos discentes nos momentos simultâneos e assíncronos. Alunos estimulados a aprender de forma autônoma num processo de experimentação prática, utilizando metodologias ativas, encontrando um ritmo confortável para seu estilo de aprendizagem, serão, sem dúvida, uma interrupção do curso normal mais relevante na educação superior nos próximos anos”, afirma Longo.

Para o professor Rodrigo Saunier Michiles, especialista em informática na educação, o uso de aplicativos e EAD por meio de fóruns ou vídeo-aulas são tão eficazes quanto o ensino presencial a medida em que o educando possui disciplina suficiente para cumprir roteiros, horários e o programa como um todo. “Hoje, por exemplo, o estudo para concursos públicos se dá, sobretudo, por meio da EAD. São grandes portais que são acessados mediante assinaturas mensal ou por módulo (matérias ou concursos específico). No caso das universidades caso haja por parte do estabelecimento de ensino um controle efetivo do conteúdo estudado pelos alunos, bem como um sistema de avaliação concreto, a EAD pode ser sim tão eficaz quanto o ensino presencial”, explica o especialista.

Conforme Saunier, a disciplina do indivíduo em estabelecer horários e atender aos critérios preestabelecidos pela instituição de ensino é a forma de mensurar até que ponto pode ser benéfico ou trazer malefícios ao processo de ensino aprendizagem.

“O senso crítico do aluno também tem de ser desenvolvido a fim de que este possa avaliar qual conhecimento na internet tem relevância ou fundamentado cientificamente, uma vez que o conhecimento universitário pressupõe conteúdos validados por meio de um referencial teórico, técnico, científico e metodologicamente comprovados”, conta Rodrigo Michiles.

Universitários

O estudante de engenharia Luiz Cavalcante, 24, defende a forma de estudo híbrida. “Na minha faculdade utilizamos aplicativos para ver notas, presença, solicitação de protocolos e dentre outras. Os professores repassam estudos por e-mail para a turma, mas o modo presencial é o mais eficaz, pelo menos, na minha visão eu aprendo mais do que em uma plataforma virtual”, disse o universitário.

No entanto, a universitária de pedagogia Alice Silva, 22, defende que as plataformas virtuais e a forma de estudo tradicional são importantes para o aprendizado nas universidades. “O estudante deste século precisa ter disciplina dentro e fora das faculdades. Tecnologia e tradição estão alinhadas para melhorar no conhecimento de todos”, afirma a estudante.

