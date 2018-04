Parte de casa desaba durante chuva deste domingo, no Grande Vitória

Esta é a terceira ocorrência registrada hoje na comunidade | Foto: Divulgação

Manaus - Parte da estrutura de uma casa, localizada na rua Madri Pérola, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, desabou, na tarde deste domingo (29), durante o período de chuvas na cidade.

Funcionários da Defesa Civil do Município (CDM) estiveram no local do desabamento, onde realizaram a análise da estrutura da casa de alvenaria e prestaram orientação aos moradores do lugar.

Leia também: Rua alaga e bueiro rompe durante manhã de chuva em Manaus

Esta é a terceira ocorrência registrada pelo órgão hoje na comunidade Grande Vitória, desde a madrugada, quando ocorreram as primeiras chuvas em alguns pontos da cidade. Na rua Amazonas uma rua ficou alagada e na rua Belém houve o rompimento de um bueiro. Em todas as situações de risco a Defesa Civil deslocou equipes técnicas para monitoramento.

Risco de desabamento de casas, deslizamento de terras, alagações, entre outras situações que coloquem em risco a segurança da população vítima de desastres ambientais, podem ser informados à DCM, por meio da central 199.

Leia mais:

Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus

Temporal deixa rastros de destruição no Conjunto Viver Melhor

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp