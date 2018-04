Área verde é invadida em Manaus; ocupantes denunciam crimes na região

De acordo com a Semmas, o local é considerado uma Área de Preservação Ambiental devido estar próximo de igarapés que cortam a região | Foto: Júnior Mello

Manaus - Apesar das inúmeras tentativas por parte da Prefeitura de Manaus para evitar as invasões de áreas verdes em toda a cidade, desde a última semana, uma Área de Preservação Ambiental (APA), localizada nas proximidades do conjunto Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital, vem sendo ocupada por moradores, que alegam não terem moradias e nem condições de pagar aluguel.

O Em Tempo esteve na invasão, na manhã deste domingo (29), onde conversou com alguns ocupantes. De acordo com eles, a invasão começou após o índice de criminalidade aumentar na região. "Aqui estava entregue a bandidagem. J á aconteceram estupros, roubos e até assassinatos. O que estamos fazendo é apenas reivindicando que a alguém faça algo por nós, pois a maioria aqui vive de aluguel. Ninguém quer nada de ninguém, queremos apenas um local para morar", defende Raimundo Damasceno, de 47 anos, que integra o grupo de invasores na área verde.



Mais de 200 famílias



"Independente da atitude que os órgãos ambientais tomarem, o que nós queremos como moradores é que essa área seja usada para o bem da comunidade", disse um dos ocupantes | Foto: Júnior Mello





Segundo Raimundo existem pelo menos 200 famílias assentadas na área próxima ao igarapé do Mindu. "Cada um responde pelos seus atos, ou seja, ninguém está falando por ninguém aqui. Invadimos porque precisamos. Essas pessoas que estão aqui, a maioria delas mora de aluguel e o custo de se morar em casas da Vila Amazonas é caro, pois o mínimo que você paga é R$ 450,00, e não temos condições", disse.



Um outro morador conhecido como Marcelo Campos, de 27 anos, informou que um abaixo-assinado foi protocolado na Prefeitura de Manaus informando sobre a ocupação. "Independente da atitude que eles tomarem, o que nós queremos como moradores é que essa área seja usada para o bem da comunidade, se não for para fazer casas para nós morarmos, que seja pelo menos usada na criação de projetos sociais", comenta.

O morador destaca ainda que a área já foi visitava por equipes da Prefeitura e também policiais. "O pessoal da fiscalização vem aqui e nós não nos metemos. Eles derrubam nossas demarcações e ninguém faz nada, deixamos eles fazerem o trabalho deles, mas depois voltamos a ocupar o lugar. Queremos pelo menos que a Prefeitura resolva essa situação, que está há mais de 16 anos rolando", acrescenta Marcelo.

Cerca de 200 famílias desmatam o local | Foto: Helcio Mello

Nota

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), informou que tem monitorado o local, alvo da ação de invasores, desde a última sexta-feira (27), quando realizaram a primeira demolição de estruturas montadas por, aproximadamente, 60 pessoas que se encontravam no local. Após a retirada, os invasores voltaram a piquetear a área, à noite, para demarcar novamente os lotes.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Semmas, Enas Gonçalves, não havia invasores na área, o que indica tratar-se de pessoas residentes nas proximidades. “Voltaram a fixar os lotes, mas não encontramos ninguém no local hoje pela manhã (domingo). Continuaremos monitorando a área, com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar”, disse.

Além de ser área de preservação permanente (APP), o diretor explica que o local é uma região de risco de alagações. A Semmas reforça que o material utilizado pelos invasores será recolhido por agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp).

Edição: Isac Sharlon

