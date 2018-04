Manejo da arborização avança no Centro de Manaus

Desde 2013, a Semmas e a Semulsp vêm atuando de forma efetiva no trabalho de manejo da arborização urbana | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Em continuidade ao trabalho de manejo da arborização urbana, a Prefeitura de Manaus realizou no último sábado (28) os serviços de corte e poda de árvores da rua Ferreira Pena, no Centro, na Zona Sul. Foram realizadas podas em 40 oitizeiros existentes na via e apenas dois, que se encontravam com inclinação acentuada e sinais de podridão no tronco, tiveram de ser suprimidos.

O trabalho, que tem o caráter preventivo e visa melhorar o equilíbrio e o estado fitossanitário das árvores, é desenvolvido pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Limpeza Pública (Semulsp).

De acordo com o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier, o manejo da via foi feito por etapas, em razão da grande quantidade de árvores existentes nos dois lados do passeio público. Do total de árvores da via, pelo menos metade foi submetida aos procedimentos de poda de equilíbrio e levantamento de copa no último dia 14. Nessa primeira etapa, foi necessário reduzir bastante o volume das copas em duas árvores, que apresentava inclinação acentuada.

Desde 2013, a Semmas e a Semulsp vêm atuando de forma efetiva no trabalho de manejo da arborização urbana, sobretudo na região do Centro Histórico de Manaus, como uma das estratégias de atuação do Programa Manaus Verde e Viva. Possuem conjuntos arbóreos significativos as avenidas Eduardo Ribeiro, Luiz Antony, Ferreira Pena, entorno da praça da Saudade, 7 de Setembro, Praça da Matriz, 24 de Maio, 10 de Julho, Joaquim Nabuco, Huascar de Figueiredo, largo São Sebastião, Saldanha Marinho, Barroso, Comendador Clementino, Costa Azevedo, Leonardo Malcher e Epaminondas.

