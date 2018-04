Vídeo mostra motorista de pick-up dirigindo perigosamente no Parque 10

A multa por direção perigosa pode chegar a R$ 3 mil | Autor: Divulgação

Manaus - O motorista de uma pickup, ainda não identificado, foi flagrado em um vídeo, divulgado neste domingo (29), enquanto realiza manobras perigosas na rotatória do Mindu, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital. Nas imagens é possível ver que o condutor do veículo insiste em trafegar em alta velocidade, passando diversas vezes pelo local, como se estivesse querendo chamar a atenção de pessoas próximas.

Leia também: Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-174, no Amazonas

A pista molhada, como mostra o vídeo, possibilitava que o veículo aquaplanasse na via. Algumas pessoas que assistiam às manobras diziam que ele causaria um acidente. O vídeo tem duração de 1 minuto. Embora o Tempo tenha acessado ao arquivo na noite deste domingo (29), não há confirmação sobre a data em que foi gravado.

O valor da multa por direção perigosa pode chegar a quase R$ 3 mil, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que classifica a manobra perigosa como uma das penalidades mais graves.

Leia mais:

Motorista perde o controle de carro e colide com árvore na Cidade Nova

Manhã de sábado com três acidentes de trânsito em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp