Suposto deputado se envolve em acidente de trânsito na Ponta Negra

Manaus - Um suposto deputado estadual teria causado um acidente de trânsito, na noite deste domingo (29), no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A reportagem esteve no local do fato, mas não obteve informações sobre a identidade do parlamentar e nem da outra pessoa que estaria com ele, possivelmente um médico, de acordo com uma testemunha que não quis se identificar.

Por telefone, um oficial da Polícia Militar do Amazonas, que participou das negociações, informou ao Em Tempo que a equipe policial recebeu ordens do governador do Amazonas para que os dois envolvidos no acidente de trânsito fossem liberados. Desta forma não foi registrado boletim de ocorrência em nenhuma unidade policial da capital.

Reportagem foi impedida de fotografar os veículos e os envolvidos no acidente | Foto: Em Tempo

O oficial da PM, que repassou por telefone, informações sobre a ocorrência, destacou que o parlamentar estava visivelmente embriagado e teria colocado em risco a segurança de outros motoristas que passavam pelo local.

A reportagem foi impedida de fotografar os veículos e os envolvidos, incluindo o parlamentar, no local do acidente.

