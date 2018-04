Moradora de rua é morta com 10 facadas nas costas no porto de Manaus

Manaus - Uma mulher identificada apenas como 'Ana' foi morta, na tarde desta segunda-feira (30), pelo próprio companheiro, com pelo menos 10 golpes de faca nas costas, nas proximidades do porto da Manaus Moderna, no Centro da cidade.

Segundo informações da polícia, o companheiro de 'Ana' identificado como 'Olhão' é o principal suspeito e teria tido uma discussão com a vítima antes do crime. A faca utilizada para matar a mulher foi deixada ao lado do corpo. O homem está foragido.

Outro crime

O homicídio de uma mulher, ainda não identificada, assustou moradores da rua Melhoral, no conjunto João Paulo 2, Jorge Teixeira, zona Leste, na manhã desta segunda (30). De acordo com populares, o cadáver foi encontrado por volta das 6h.

Segundo um sargento da 30ª Cicom, a jovem teria pedido socorro a um dos moradores logo após ser alvejada, enquanto sangrava por conta dos ferimentos. Ainda não foi confirmada a quantidade de tiros que atingiu a vítima. "Ela bateu na porta pedindo por socorro, mas o homem não conseguiu ajudá-la. Ela morreu, provavelmente, pelo excesso de perda de sangue", opinou o morador.

Um mototaxista, que preferiu não se identificar, tem um ponto próximo ao local onde o crime aconteceu e parou as atividades por algumas horas por causa do ocorrido. "Fui deixar um cliente e vi muitas pessoas ao redor de uma coisa. Parei pra ver e quando percebi fiquei chocado. Até parei de circular", falou.



Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi ao local e constatou a morte da vítima. Os PMs que atenderam a ocorrência acionaram o Instituto Medico Legal (IML) para os procedimentos periciais no cadáver.



