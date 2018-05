Carreata reúne fiéis em Manaus no Dia do Trabalhador

Para a Igreja, o momento é também de evangelização | Foto: Márcio Melo

Manaus - A tradicional carreata do Dia do Trabalhador em Manaus, ocorreu na manhã desta terça-feira (1º), numa demonstração de fé a São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores. O evento religioso, que percorreu diversas ruas de Manaus, contou com cerca de mil carros, além de um trio elétrico e ciclistas, com destino final na paróquia do Santuário de São José de Operário, na rua Visconde de Porto Alegre, Praça 14, Zona Sul.

Ao final da carreata, os fieis contaram com a bênção dos padres da igreja, com a água benta sendo jogada sobre veículos.

Carreata em homenagem a São José Operário no Dia do Trabalhador em Manaus | Foto: Márcio Melo

Para o funcionário de serviços gerais, José Roberto, que pedalou desde o ponto inicial na rua Paracuúba, no São José, Zona Leste, participar da carreata é uma demonstração de confiança em Deus. "É o quinto ano consecutivo que participo usando uma bicicleta. Agradeci pelo emprego e acredito que ainda vou ganhar o meu carro. Apesar de ser idoso e não saber dirigir, acredito que vou aprender a manobrar para receber o meu presente", disse sorrindo.

Carreata em homenagem a São José Operário no Dia do Trabalhador em Manaus | Foto: Márcio Melo

Ao som de músicas temáticas, buzinas e pedidos de orações, o casal Gleyson Pablo e Vanderlene Dias contou que participa da carreata todos os anos. Na edição deste ano, ambos agradeceram pela conquista de um carro novo, após cinco anos se locomovendo por meio do transporte público ou nos bancos de carona."É muito emocionante conquistarmos o carro depois de vários anos de luta. Este momento é especial porque São José também fez parte da nossa história quando ainda namorávamos. Hoje agradecemos por todas as bênçãos recebidas até aqui", disse Vanderlene.



O casal de fieis festejam a união de oito anos e a bênção do carro novo | Foto: Márcio Melo

Apesar do dia de São José de Operário ser oficialmente comemorado em 19 de março, como aponta o pároco João Benedito Cunha, os fiéis da Igreja Católica buscam o Dia do Trabalhador para honrar o padroeiro. "A carreata é evento tradicional na programação da Igreja. Nesse dia honramos nosso padroeiro por todas a ajuda recebida. Aproveitamos, também, para interceder pelas pessoas desempregadas e pelos que sofrem com a violência no ambiente de trabalho. Este ano, o tema da passeata é 'Juntos com São José na Superação da Violência' e acreditamos que a fé e a ajuda mútua neste dia podem fazer a diferença para todos", falou o pároco.

O padre disse que no final da tarde ainda haverá a comemoração pelos 70 anos da paróquia | Foto: Márcio Melo

Para a programação diária do Dia do Trabalhador, a paróquia da Praça 14 realizará a missa em louvor ao padroeiro. Haverá ainda procissões nas ruas Visconde de Porto Alegre, Ramos Ferreira, Major Gabriel, avenida 7 de setembro. A igreja também vai contar com o arraial final, com comidas típicas, em comemoração aos 70 anos de sua fundação.

