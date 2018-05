Médico morre após bater carro em dois veículos na avenida Max Teixeira

Segundo relato de testemunhas, o médico estaria conduzindo o veículo em alta velocidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um médico morreu em um grave acidente de trânsito, na madrugada desta quarta-feira (2), às 4h30, envolvendo um veículo Onix, de cor prata, e um Pálio, de cor preta, ambos de placas não divulgadas, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Segundo informações, o médico conduzia um veículo em alta velocidade e acabou colidindo em um caminhão de coleta de lixo e, em seguida, em outro veículo.

A vítima, identificada como Cristian Rafael Torres foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu a caminho de uma unidade de saúde. Já o condutor e os passageiros do outro veículo, modelo Pálio, foram socorridos sem ferimentos.

Leia também: Moradora de rua é morta com 10 facadas nas costas no porto de Manaus

Acidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã desta quarta | Foto: divulgação

De acordo com pedestres, que passavam pela via no momento do acidente, quando o médico foi socorrido, antes da chegada da equipe do Samu, era possível identificar latas de cerveja dentro do carro, o que supostamente poderia indicar que a vítima estava embriagada.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais: Suposto deputado se envolve em acidente de trânsito na Ponta Negra

Vídeo mostra motorista de pick-up dirigindo perigosamente no Parque 10

Manejo da arborização avança no Centro de Manaus