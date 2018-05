Manaus confirma 22 casos de sarampo

Manaus - Subiu para 22 o número de casos confirmados de sarampo na capital amazonense. A informação consta no 8º Informe Epidemiológico, divulgado na terça-feira (1º) para monitorar o surgimento de casos de sarampo em Manaus. De acordo com o informe, desde o início do mês de março já foram notificados 333 casos suspeitos. Além dos confirmados, 43 casos foram descartados e 268 seguem em investigação.

Segundo o informe feito pela pela Sala de Situação de Vigilância em Saúde, a faixa etária estabelecida como prioritária, de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias de idade, continua registrando o maior número de casos confirmados da doença – totalizando 16. O mesmo se aplica às notificações, onde das 333 que constam no informe, 221 estão concentrados nessa faixa de idade.

A Zona Norte ainda é a área da cidade com o maior número de notificações – 143 casos, o equivalente a 42,94% do total; seguida pelas Zonas Sul, com 87 casos; Leste, com 58; Oeste, com 43; e Rural, com apenas duas notificações.



A Sala de Situação é integrada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), do Ministério da Saúde (FVS) e da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e tem o objetivo de acompanhar e monitorar em tempo real casos notificados de sarampo, subsidiando a gestão para a tomada de decisões no combate à doença.

“Desde que começaram a surgir os primeiros casos, ainda em Boa Vista, o prefeito Arthur Virgílio Neto nos orientou a definir estratégias para evitar que em Manaus tivéssemos um problema maior por causa do sarampo. Nos antecipamos e montamos bloqueios para conter o avanço assim que tivemos notícia dos primeiros casos suspeitos. Temos esse monitoramento, fizemos uma campanha para vacinar as crianças da faixa prioritária e, embora a campanha tenha encerrado na última sexta-feira (27), nossas salas de vacina continuarão oferecendo o imunobiológico”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Entre os dias 14 e 27 de abril a campanha contra o sarampo aplicou 124.820 doses da vacina, 58,94% da meta, que era vacinar 211.791.

