Igarapé do Mindu pode transbordar devido invasão na Vila Amazonas

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (2), moradores do entorno da Vila Amazonas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus, voltaram a ocupar a Área de Preservação Ambiental (APA), localiza próximo ao igarapé do Mindu. Esta é a terceira ocupação dos moradores em menos de uma semana. Grupo existe mais policiamento na área e moradias dignas.

O diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Eneas Gonçalves, relata que esta é a terceira ação de desocupação desde a última sexta-feira (27) para retirar os invasores do local, que tem 5 mil hectares.

Gonçalves explica a importância da conservação da área próximo à vila amazonas. "A área desenvolve um papel muito importante para o igarapé do Mindu. Ela funciona como tanque de retenção para o igarapé. Sem essa área, com certeza as avenidas do entorno ficariam alagadas", disse.

Equipes de órgãos de fiscalização ambiental e de segurança acompanharam a desapropriação de terras no local | Foto: Janailton Falcão

O tenente Tiago Ribeiro, responsável pelo policiamento durante a ação dos órgãos ambientais no local, destacou que a desapropriação do terreno ocorre de forma pacífica desde semana passada. "Não teve nenhuma reação de resistência dos invasores, logo ao perceber nossa chegada eles saíram do local".

A dona de casa Suelem Soares, de 35 anos, conta que a ocupação é para chamar a atenção do poder público por conta de crimes recorrentes na área. "Aqui é uma área que tem muito crime e queremos uma solução para acabar isso. Queremos moradia, ou um parque para o lazer das crianças".

Para impedir as invasões, o diretor afirma que no futuro poderá ser construído um horto municipal (pequeno terreno onde são cultivadas plantas de jardim). "Seria uma forma de acabar as invasões, mas a curto prazo será feito replantio de mudas que foram arrancadas pelos invasores", informa o Gonçalves.

A área ocupada irregularmente equivale a 5 mil hectares | Foto: Janailton Falcão

Mais de 100 pessoas estavam envolvidas na remoção das famílias da Semmas, Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, Eletrobras, Guarda Civil, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

