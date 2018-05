Veículos são autuados durante fiscalização ‘Carga Pesada’ em Manaus

Manaus - Dezesseis veículos foram abordados e nove autuados na manhã desta quarta-feira, (5), durante a Operação “Carga Pesada”, realizada pela Prefeitura de Manaus, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul. A ação foi executada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), com o objetivo de coibir a circulação de veículos pesados em horários não permitidos e proporcionar trânsito mais seguro e com maior fluidez nas vias da cidade.

Os veículos foram autuados por circular na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) que inclui, além da Mário Ypiranga, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Umberto Calderaro e trechos de mais dez ruas do Centro da cidade. De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até oito toneladas podem circular das 6h às 9h. Já os caminhões com até 16 toneladas podem circular das 9h às 20h.

“Os veículos que transitam em horários proibidos são autuados e seus condutores orientados a obedecer a sinalização de restrição”, explicou o chefe de Fiscalização do Manaustrans, Daniel Carvalho.

Durante a fiscalização, um condutor se recusou a entregar a documentação de porte obrigatório para os agentes do Manaustrans, e o Departamento Estadual de Trânsito Amazonas (Detran-AM) foi acionado, notificando o mesmo pela recusa da entrega da habilitação.

A Prefeitura ainda ressaltou que as fiscalizações são realizadas diariamente nas vias incluídas na ZMRC. No ano passado, 279 veículos foram autuados por circular nas áreas não permitidas. Neste ano, 40 já descumpriram a sinalização.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, só será autorizada após a emissão da Autorização Especial de Tráfego. As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do Manaustrans, avenida Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h. Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.

