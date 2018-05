Cemitérios de Manaus passam por limpeza para o Dia das Mães

Manaus - Equipes da Prefeitura de Manaus atuam, nesta semana, nos cemitérios Santa Helena, no São Raimundo (zona Oeste), e São Francisco, no Morro da Liberdade (zona Sul), dentro da programação de limpeza para o Dia das Mães.

O trabalho executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) envolve capinação das quadras, raspagem das vias e coleta de lixo.

“Periodicamente, as equipes entram nessas áreas com a capinação. Nessa época, principalmente, há mais atenção por conta das chuvas que fazem com que o mato cresça mais rápido”, disse o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

O Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta os cemitérios locais, havendo, por isso, uma intensificação da limpeza nesse período, como orienta o prefeito Arthur Virgílio Neto.

“A aproximação do Dia das Mães sempre demanda um reforço nas equipes. Esse trabalho deve durar até a véspera da data”, contou. Em média, 60 mil pessoas circulam pelos cemitérios urbanos e rurais de Manaus no Dia das Mães.

