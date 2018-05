Passa a chave do carro: nem rezando se escapa de assalto em Manaus

O manauara não está livre de assalto nem indo a igreja | Foto: Malika





Nem rezando, o manauara está livre da ação de assaltantes, que estão aterrorizando a cidade.

A jornalista e empresária do agronegócio Margareth Pereira estava entrando no santuário de Aparecida para a tradicional novena das terças-feiras (1º de maio), quando foi surpreendida com uma pistola na cabeça.

— Passa a chave do carro, passa a chave! –, gritou, nervoso, o bandido.

Temendo por sua vida, Meg entregou sua pick-up preta Mitsubishi, placa AOK 0909.

No lugar errado

Ontem, a jornalista disse ao CONTEXTO que o ladrão deveria estar vindo de um assalto, porque estava muito nervoso, e só queria um carro para fugir.

— E calhou de passar quando eu ia abrindo o carro, em frente à igreja.

Pistola na cabeça

Relatou Meg que o homem não falou nada.

Só gritava “passa a chave, passa a chave” e apontou a pistola.

— Depois saiu na contramão e seguiu na direção da Ponte do São Raimundo

Foro privilegiado

O deputado Luiz Castro (Rede) reafirmou ontem (2) a posição do seu partido em defesa do fim das prerrogativas do foro privilegiado para políticos envolvidos em denúncias de corrupção.

Cumpriu seu papel

Na avaliação do parlamentar, o foro privilegiado teve a sua função no passado, para resguardar o mandato parlamentar contra atos de arbitrariedade, como os que ocorreram durante o regime de exceção.

Blinda pilantras

Hoje, no entanto, esse mecanismo foi desvirtuado, disse o deputado.

— Está servindo para proteger políticos acusados de crime de improbidade, que não podem ser alcançados pela Justiça –, afirmou.

Licitação turbulenta

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) determinou a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico nº 437/2018 para a contratação de empresa para o fornecimento de alimentação e nutrição hospitalar.

E aí, TCE?

No entanto, a Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas (CGL/AM) informou, através de nota que, até às 17h desta quarta-feira (02/05), não foi notificada da decisão monocrática da conselheira-presidente Yara Lins.

A caneta de Campbell

O ministro amazonense Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorizou a abertura de inquérito contra o chefe do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), o procurador-geral de Justiça Clenan Renaut de Melo Pereira.

Traquino

Segundo o MPF, Clenan Renaut é suspeito de ter cometido os crimes de fraude em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro, em decorrência das investigações da Operação Convergência, deflagrada no ano passado pela Polícia Federal (PF).

Ex-governador

Campbell autorizou também a abertura de outros seis inquéritos criminais, todos envolvendo o ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em março.

“Dia do Lula”

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) registrou a manifestação do Dia do Trabalhador que uniu as centrais sindicais em solidariedade a Luiz Inácio Lula da Silva.

— A queda do governo do PT constitui um golpe contra a democracia e os trabalhadores brasileiros.

Repúdio

A senadora compareceu ao ato público realizado em Curitiba, onde o ex-presidente está preso.

— A manifestação mostrou a união dos sindicalistas no repúdio ao impeachment de Dilma Rousseff e à prisão de Lula.

Gargalo

Está claro para todo mundo que um dos maiores problemas do trânsito de Manaus – além do excesso de carros e as péssimas condições das ruas –, é o volume de veículos longos e de cargas transitando a qualquer hora do dia.

Carga pesada

Para tentar corrigir esse gargalo, o Manaustrans voltou a colocar nas ruas a Operação “Carga Pesada”.

Dezesseis veículos foram abordados e nove autuados na manhã desta quarta-feira, 2/5, na avenida Mário Ypiranga Monteiro,

O que pode

De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até 16 toneladas podem circular das 6h às 9h.

Já os caminhões com até oito toneladas podem circular das 9h às 20h.

Cadê o Detran?

Na peregrinação que fez em companhia do senador Eduardo Braga (MDB) pelo interior do Amazonas, a deputada Alessandra Campelo observou a ausência do Detran nos últimos anos nos municípios.

Mutirões

A parlamentar disse que tanto em Urucurituba quanto em outros locais, os mototaxistas e motociclistas que usam esses veículos para ganhar o pão de cada dia não conseguem emitir a CNH.

— Vamos enviar requerimento ao Detran solicitando a realização de mutirões no interior para capacitação de novos condutores e emissão da carteira –, anunciou.