Restaurante é destruído durante incêndio na Zona Leste de Manaus

O tempo de retorno das equipes de resgate foi de 5 minutos | Foto: Divulgação/Cbmam

Manaus - Parte de uma residência de alvenaria, localizada na rua Careiro, bairro São José, Zona Leste da capital, onde funciona um restaurante, foi destruída, na manhã desta quinta-feira (3), durante um incêndio.

Conforme divulgou a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), as chamas no imóvel tiveram início por volta das 9h e o tempo de resposta das equipes de resgate foi de cinco minutos.

Ainda segundo a assessoria do Cbmam, não houve feridos no local. Não há informações sobre a possível causa do incêndio. Bombeiros trabalham no rescaldo da área afetada pelo fogo.

No dia 26 de abril deste ano, um incêndio atingiu uma lanchonete em Anamã (município distante 199 km de Manaus). O sinistro aconteceu na avenida José Vidal de Oliveira, na esquina com a estrada Anamã Cuia. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

