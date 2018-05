PM da Rocam fica ferido após capotamento de viatura na Cidade Nova

Manaus - Um oficial da Polícia Militar do Amazonas, que presta serviços na Rocam, ficou ferido durante um acidente de trânsito envolvendo uma viatura policial, na manhã desta quinta-feira (3), na avenida Noel Nutels, próximo à sede do Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.



De acordo com informações do alto comando da Rocam, o único oficial ferido sofreu um corte no supercílio e foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa.

A identidade do oficial não foi revelada, nem tão pouco a motivação do incidente. No local, a pista molhada por conta da chuva pode ter contribuído para o acidente. Também não há informações se os PMs estavam em perseguição policial ou apenas em patrulhamento de rotina.

Após a perícia da instituição, a viatura será removida do local do acidente. Em um vídeo gravado por um leitor do Em Tempo é possível identificar outros policiais prestando socorro aos companheiros de farda. Além disso, é possível ver um poste de iluminação elétrica caído sob a via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou, por meio da assessoria, que não houve nenhum chamado para equipes de resgate atuarem no local do acidente.

| Autor: Divulgação/Leitor Em Tempo

Viatura capona na Constantino Nery

No dia 22 de março deste ano, dois cabos da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), lotados no Batalhão Ambiental, ficaram feridos após a viatura policial em que eles trabalhavam capotar no cruzamento das avenidas Constantino Nery e Lóris Cordovil, na esquina da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Sul de Manaus.

