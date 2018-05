Você viu essa jovem? Ela mora na Compensa e desapareceu há dois dias

A adolescente mora com o avô e foi vista pela última vez saindo de casa, na rua Teófilo Dias, no bairro Compensa | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - A família da adolescente Sara Rebeca de Souza Martins, de 15 anos, pede apoio na divulgação da imagem dela, que está desaparecida desde do dia 30 de abril deste ano. De acordo com a mãe dela, a dona de casa Patrícia Rocha de Souza, de 32 anos, no dia do desaparecimento Rebeca foi vista por volta das 18h15, saindo da casa onde mora, situada na rua Teófilo Dias, no bairro da Compensa 2, Zona Oeste da capital.

Desde então, os familiares não tiveram notícias sobre a adolescente. A dona de casa conta que a filha mora com o avô materno, Francisco Soares de Souza, de 68 anos, que cria a neta como se fosse filha. No momento do desaparecimento de Sara, o avô havia saído do trabalho e, ao chegar em casa, percebeu que a jovem havia desaparecido.

"Meu pai ficou desesperado quando chegou em casa e percebeu que ela não estava. Ele achou que ela tinha ido me visitar e esperou que ela retornasse, mas ela não apareceu aqui em casa, o que levou ele a me ligar por volta das 22h30. Eu só fiquei sabendo do sumiço dela nessa hora", relatou a mãe.



Na última vez que foi vista, Sara vestia um moletom de capuz, bermuda e uma jaqueta quadriculada, que estava amarrada na cintura, e calçava um sapato fechado, conforme descreveu uma amiga da desaparecida, que foi a última pessoa a vê-la. A adolescente relatou, também, que Sara usava uma mochila nas costas e carregava um skate nas mãos.

Família desconhece o motivo do desaparecimento de Sara Rebeca | Foto: Arquivo Pessoal

Sara Rebeca tem cabelos pretos, mede aproximadamente 1,63 de altura, usa um piercing no nariz. Desde então, a menina não foi mais vista.

Ao Em Tempo, a mãe desesperada contou que desconhece o motivo do desaparecimento. "Ela tinha tudo o que queria, do bom e do melhor", afirma Patrícia Rocha de Souza.

O desaparecimento da jovem foi registrado no dia seguinte, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores da Depca pelos números: (92) 3656-8575/8575.

Para falar com os familiares de Sara Rebeca, ligar nos números: (92) 99235-6675 ou (92) 99262-9568. A Depca está localizada na rua 6, quadra 7, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

