Edifícios ocupados por famílias correm risco de desabar em Manaus

Manaus - Dois dias após o incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, de 24 andares, que abrigava 146 famílias irregularmente, em São Paulo, o EM TEMPO percorreu as ruas do Centro e da Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus, para saber se a problema também ocorre em construções abandonadas na capital amazonense.



Abrigando cerca de 500 pessoas, com 105 famílias, o prédio de dois andares de número 762, na rua Japurá, esquina com Apurinã, na Praça 14, está entre as edificações que correm o risco de sofrer incêndio, segundo os próprios moradores. No entanto, diferentemente de São Paulo, não há no local um coordenador. “É cada um por si e Deus por todos”, afirmou um dos moradores.

A aposentada Neide Souza, 64, está entre os ocupantes, ou “invasores”, como alguns se denominam. Ela explicou que comprou o terreno no local conhecido como “Carandiru” há 16 anos ao valor de R$ 300. “É uma situação muito complicada, pois ninguém sabe de quem é o prédio ao certo. Depois que comprei, apenas construí umas paredes para dividir os cinco cômodos da minha casa. A única situação que assusta, é que, vez ou outra, cai uns pedaços de tijolos. A gente tem medo que o prédio desabe como em São Paulo, mas não temos para onde ir, então, ficamos por aqui mesmo, com o medo, mas com a esperança que nada ruim vai acontecer”, disse a moradora.



Seja por estruturas antigas ou pela quantidade de fios de ligações clandestinas, muitos prédios em Manaus estão sujeitos a incêndios. | Foto: Márcio Melo

Caminhando pela construção, que ainda está com os tijolos à mostra, a reportagem encontrou diversas rachaduras, goteiras e lixo espalhado por todo canto, como papelão e pedaços de madeira. Além disso, diversas ligações irregulares de energia e água mostram as condições subumanas em que vivem os ocupantes.

“Ninguém paga água e nem energia. Vim morar aqui para sair do aluguel. Antes eu pagava R$ 700 em uma casa no bairro Armando Mendes, Zona Leste e hoje eu vivo bem. Até porque, se tivesse um dono, este já teria aparecido. A informação que as pessoas têm, é que esse endereço é, supostamente, de uma empresa laranja, mas não temos como confirmar”, disse um morador que preferiu ter o nome preservado.

“Muquifo” de 10 andares

A poucos metros do local, ainda na Praça 14, mas desta vez na avenida Major Gabriel, um prédio de dez andares atrai olhares de quem passa. Embora roupas estendidas na varanda e os diversos “gatos” mostrem o sinal da falta de organização dos moradores, inúmeras janelas em vidros de alta resistência e carros estacionados na garagem evidenciam o melhor poder aquisitivo desses residentes com relação aos ocupantes dos demais prédios invadidos. “Ninguém gosta muito de falar sobre esse prédio porque muitas vezes vêm fiscalizações de órgãos. Os moradores acabam tendo medo de serem retirados”, disse um comerciante das proximidades, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias.

Prédios inacabados e ocupados, localizado na av. Major Gabriel, Praça 14 de Janeiro | Foto: Márcio Melo

Infiltrações, falta de manutenção, elevador quebrado. São inúmeros os problemas enfrentados, mas conforme os moradores, por conta do tempo em que residem no local, eles não acreditam no risco de desabamento. “Não vai cair nunca”, finaliza o comerciante.

Fiscalização

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou, por meio da assessoria de imprensa, que tem um setor da corporação responsável pela fiscalização dessas edificações. Segundo o órgão, são realizadas diariamente diversas fiscalizações pré-agendadas, bem como fiscalizações inopinadas, normalmente realizadas nos finais de semana, juntamente com os demais órgãos de fiscalização estadual.

De acordo com o CBMAM, qualquer cidadão pode formalizar uma denúncia à corporação sobre qualquer imóvel, prédio habitacional ou comercial, onde será realizada a fiscalização. Segundo o órgão, é mais costumeiro o CBMAM receber a demanda do Ministério Público.

O CBMAM informa que quando qualquer irregularidade é comprovada, o responsável pela edificação é notificado e fica obrigado a comparecer à diretoria técnica da corporação para regularizar a situação do imóvel. Não ocorrendo a regularização, em posterior fiscalização, o imóvel pode vir a ser interditado.

