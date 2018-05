Colisão entre caminhão e ônibus deixa motorista ferido em Manaus

Manaus - Um motorista da linha 010, identificado apenas como Márcio, de 40 anos, ficou preso às ferragens após o ônibus colidir com um caminhão de uma empresa de bebidas. O acidente aconteceu, na tarde desta quinta-feira (3), na rua 21 com a 23, no bairro Lírio do Vale 2, Zona Centro-Oeste de Manaus. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações de moradores, o caminhão estava em alta velocidade quando colidiu com o ônibus no cruzamento das ruas 21 com a 23. Devido ao impacto, o caminhão tombou na via.

Com a gravidade da colisão, o motorista do coletivo ficou preso às ferragens. A vítima foi retirada do veículo com a ajuda do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.



O motorista e outras duas pessoas, que estavam no caminhão de bebidas, também ficaram feridos e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao 28 de Agosto.

A dona de casa Jacira Carvalho informou que é comum acontecer acidentes envolvendo veículos no local. "Já teve outros acidentes, mas esse foi o mais grave. Esse local é muito perigoso. Os motoristas passam em alta velocidade no cruzamento", disse.

