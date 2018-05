Manauaras recebem atendimentos de saúde e cidadania em ação social

Manaus - Corte de cabelo, manicure e pedicure, além de emissão de documentos, foram alguns dos serviços básicos oferecidos durante ação social de saúde e cidadania realizada pela Prefeitura de Manaus na tarde desta quinta-feira (3), na Minivila Olímpica do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Cerca de 70 mulheres participaram da ação, que envolveu diversas secretarias municipais, como a de Saúde (Semsa), Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e Manauscult.

A ação na Minivila do Coroado serviu de termômetro para outras ações | Foto: Marcely Gomes





A ação na Minivila do Coroado serviu de termômetro para outras ações, de acordo com a primeira-dama do município e presidente de honra do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

"Nós ofertamos aqui, inclusive, exames de HIV, hepatite e sífilis. Ao mesmo tempo em que oferecemos os serviços, fizemos um cadastro para as pessoas na Semsa. Assim, elas podem continuar tendo acompanhamento e vão cuidar da sua saúde", ressaltou Elisabeth.

A primeira-dama ressaltou que as pessoas atendidas na ação vão se cadastradas para continuar os tratamentos de saúde | Foto: Marcely Gomes





Cultura e empoderamento

A ação ainda contou com momentos de acolhimento, rodas de conversa e apresentações culturais, como a de MC Lucka Brasil, de 35 anos, que apresentou ao público uma de suas composições.

A rapper é fruto do trabalho de assistência social desenvolvido pela Prefeitura. Hoje, por meio de sua música, ela tenta ajudar outras pessoas a sair da situação de rua.

MC Lucka Brasil, de 35 anos, ressaltou que tentar sensibilizar as pessoas com a sua música | Foto: Marcely Gomes





"Eu morei na rua e sei como são as coisas. É um mundo degradante, que eu consegui sair. Tenho parentes e amigos nessa situação, e estou lutando para que eles saiam, porque não é fácil estar ali", afirma a rapper.

Edição: Bruna Souza

