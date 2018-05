Criador do 'Curumim', jornalista Mário Adolfo é homenageado em Manaus

Manaus - A abertura da Terceira Olimpíada Infantil para as Escolas Públicas de Manaus ocorreu na manhã desta sexta (4) na arena Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Ney, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. No objetivo de unir a educação de valores à prática física, as atividades serão realizadas até o fim do mês nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em todas as zonas da cidade.

Realizada há três anos nesta mesma época, o tema da edição deste ano é "Os Quadrinhos na Copa do Mundo". Para homenagear os escritores brasileiros deste gênero da literatura, foram escolhidos o paulista Maurício de Souza, lembrando as histórias da Turma da Mônica, que marcaram a infância de milhões de crianças, e jornalista amazonense Mário Adolfo, criador do personagem Curumim, retratado em quadrinhos. O famoso indiozinho, que todo domingo invade a casa de milhares de leitores em um suplemento na edição impressa do Jornal Em Tempo, é reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas.

Além do jornalista Mario Adolfo, o paulista Maurício de Souza também foi homenageado no evento | Foto: Ione Moreno

Leia também: Empresário quer lançar personagem de quadrinho amazonense no Japão

A secretária municipal de Educação, Katia Schweickardt, ressaltou a importância da educação física nas escolas e no desenvolvimento infantil. "É uma alegria compartilhar conteúdos de uma forma divertida e inteligente. As crianças aprendem também, principalmente, quando estão brincando umas com as outras", falou.

Estiveram no local representantes de todas as zonas dos CMEIs de Manaus, dentre alunos e professores, coordenadores pedagógicos e vereadores. Representantes da Escola de Educação Especial Vida Araújo também participaram da abertura, promovendo a inclusão de alunos com deficiência.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Experiência e criatividade na nova direção do EM TEMPO

Criador do ‘Curumim’, Mário Adolfo vai receber medalha Ruy Araújo na Aleam

Curumim - 15 de maio de 2016 - Chegaram as camisas do Curumim!