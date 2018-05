Praça da Matriz no Centro de Manaus sofre ação de vândalos

Manaus - Meses após ser restaurada, a Praça XV de Novembro, também conhecida como Praça da Matriz, no Centro de Manaus, sofre com as ações de vândalos que circulam pelo Centro da capital. Denúncias dão conta que vândalos teriam roubado utensílios do chafariz da praça, de origem escocesa e datado do final do século 19.

Quem está todo dia no local confirma as denúncias. O garçom Paulo Nunes, de 52 anos diz que embora a Polícia Militar faça rondas pelo local durante o dia, os vândalos agem no horário noturno, quando não há quase ninguém circulando pela praça.

“Antes isso acontecia com mais frequência, principalmente porque não tinha quase nenhuma segurança por aqui. Hoje ainda acontece, mas é mais na parte da noite. Eu gosto de andar por aqui, mas canso de chegar de manhã ou de tarde e ver uma peça retirada, algo levado, o chão sujo dentro da fonte...”, relata o garçom.



E não são apenas utensílios que foram roubados ou danificados no chafariz que embeleza o local. O haitiano Nelson Carnold, de 35 anos, trabalha na Praça da Matriz como gari há cerca de um ano. Segundo ele, não são raras as vezes em que encontra sacos de lixo ou outros restos dentro do próprio chafariz, que ainda está em pleno funcionamento.

“Já houve vezes em que cheguei de manhã para trabalhar e vi caroços de tucumã e até mesmo fezes dentro do chafariz. Muitas pessoas jogam palitos de picolé, lenços de papel e outros descartes de lixo”, afirma Carnold, que está morando em Manaus há quase dois anos.

Consciência



Para Paulo, ver a população jogando lixo e depredando um patrimônio que deveria ser de livre uso e admiração é uma situação muito séria, que demonstra a falta de cultura das pessoas. “Eu considero que é um caos. Essa praça e essa fonte foram feitos para que a população pudesse admirar e desfrutar, e não é o que está acontecendo. Essa é uma das praças mais bonitas de Manaus, houve um excelente trabalho de restauração e conservação, é o nosso cartão de visitas de quem vem do Porto de Manaus, e as pessoas insistem em depredar", diz o garçom.

Posicionamento



Em nota, a Coordenação Geral do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas informou que não tem conhecimento de denúncias de depredação na Praça, e que as ações de zeladoria na Praça XV de Novembro são realizadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), em conjunto com a Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e a Guarda Civil Municipal.

De acordo com a coordenação do PAC, a obra de restauro do chafariz não fez parte do conjunto da obra de revitalização da Praça. “A fonte estava inserida na proposta do Projeto Monumenta, do Governo Federal, que encerrou suas atividades, o que impediu seu restauro junto com a obra de revitalização da Praça da Matriz. Mas ela ainda será restaurada”, diz a nota.

Sobre a ausência de utensílios do chafariz centenário localizado em frente à Catedral Matriz de Manaus, como as estátuas de anjos, o PAC Cidades Históricas informou que os anjos estão guardados em um galpão pertencente a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para as ações de restauro.

Histórico

Criado em 1999, durante o período em que Fernando Henrique Cardoso (PSDB) era presidente da República, o Monumenta era uma iniciativa que prometia a restauração de vários edifícios e espaços públicos em todo o país. O programa estava sob a égide do Ministério da Cultura, e era coordenado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O chafariz foi confeccionado entre o final do século 19 e o início do seculo 20, na oficina Sun Foundry, em Glasgow, na Escócia. Junto com a oficina Saracen Foundry, a Sun Foundry prestava serviços para a companhia escocesa Walter MacFarlane, que vendeu diversas peças em ferro e bronze para Manaus por meio de catálogos. São originários da empresa, por exemplo, os gradis e pórtico de ferro do Cemitério São João Batista, em Manaus.

