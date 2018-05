População reclama do atendimento na Receita Federal, em Manaus

Manaus - Centenas de contribuintes estão enfrentando transtornos para regularizar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na sede da Receita Federal em Manaus. A reportagem do EM TEMPO esteve no local e recebeu denúncias de cidadãos sobre a demora no atendimento e a falta de infraestrutura da delegacia, localizada na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, Zona Oeste da capital.

Durante a apuração desta matéria, a reportagem constatou in loco a precariedade dos serviços prestados na unidade. Usuários da autarquia chegaram a esperar mais de cinco horas para receber uma senha e depois aguardar pelo menos mais uma hora, até serem chamadas no painel eletrônico para, então, resolver os problemas na documentação.

Durante a presença do EM TEMPO no órgão, as pessoas também reclamaram da falta de infraestrutura do prédio da Receita e de auxilio dos atendentes que trabalham no local. Como relatou a operadora de caixa Ana Lúcia Sousa, 34, que procurou a unidade na última quarta-feira (2) para alterar o nome no CPF, ma só resolveu o problema na quinta (3), pois não foi orientada sobre as documentações necessárias para o atendimento.

“Quando cheguei na recepção e falei que procurava pelo serviço de CPF, só me mandaram para fila. Três horas depois, quando cheguei no guichê, que fui informada sobre o vencimento da taxa dos Correios. Retornei hoje (quinta), e o atendimento demorou mais do que esperava. Cheguei às 7h e somente às 13h resolvi minha situação”, disse Sousa.

A reportagem também verificou que dos 32 guichês, apenas nove tinham servidores disponíveis para atender o público. Mesmo sendo garantido por lei, o atendimento preferencial também não era cumprido pelo órgão federal. Idosos, gestantes, mulheres com bebês de colo se misturavam com outros contribuintes e até com imigrantes que procuram se regularizar no país.

“Não existe prioridade nenhuma, todos esperam da forma que se acomodam. Eu cheguei às 10h, e só fui atendida às 16h. As próprias pessoas se acomodam nas filas e acabam dando a vez pra quem precisa. Vim do Cacau Pirera, de mototáxi. Ele me cobrou R$ 50 a mais porque teve que me esperar. Eu precisava emitir a primeira via do CPF, pois ganhei uma bolsa na faculdade e tenho prazo para fazer matrícula. Em pleno século 21, no mundo tecnológico temos que enfrentar essa situação constrangedora” contou a autônoma Luana Gomes, 21.

Atendimento online

Outra reclamação são das datas disponíveis durante o agendamento online. “Se fomos no site só conseguimos data para atendimento daqui há 30 dias. E até as pessoas que agendam para um horário acabam aguardando a mais no dia marcado”, contou um industriário de 35 anos, que não quis se identificar.

Sem respostas

Até o fechamento desta edição, a assessoria de imprensa do órgão não tinha se pronunciado sobre essa situação.

