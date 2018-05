Saped realiza 1ª Jornada Amazonense contra Violência Sexual Infantil

O evento acontecerá, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. | Foto: Reprodução

Manaus - Para marcar o Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na sexta-feira (18), a Sociedade Amazonense de Pediatria (SAPED) participará de uma jornada com os médicos pediatras e profissionais da saúde de nível superior em parceria com órgãos do poder público e da sociedade civil como Polícia Civil do Amazonas, SEMSA, Ministério Público e Conselho Tutelar.



O evento acontecerá das 14h às 18h, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Amazonas.

O objetivo é orientar os profissionais da saúde que trabalham com este público sobre a abordagem e identificação de crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual, sendo de fundamental importância reconhecer os indicadores físicos e comportamentais que são observados nas vítimas para o encaminhamento dos casos.

Agenda: 1ª Jornada Amazonense contra Violência Sexual Infantil

Data: 18 de maio de 2018

Horário: 14 às 18 horas

Informações: 99142-2700

Local: Auditório do Conselho Regional de Medicina do Amazonas.





