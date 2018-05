Manaus Ambiental realiza palestra para futuros engenheiros

Manaus - O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, executado na capital amazonense pela Manaus Ambiental, voltou a ser tema de palestra, na quinta-feira (3), no Centro Universitário do Norte (Uninorte).

A atividade foi realizada na unidade da rua Leonardo Malcher, próxima ao Sebrae/AM, Centro, com a participação de dezenas de estudantes das engenharias civil, elétrica e mecânica.

Além de um breve histórico sobre o saneamento básico em Manaus, iniciado no período de 1883 a 1889, quando a cidade passou por problemas graves de saúde pública por conta da falta do serviço à época, o diretor de Regulação e Meio Ambiente da Manaus Ambiental, Arlindo Sales, abordou os avanços e desafios dos trabalhos que hoje são executados pela empresa à população local.

Pontos importantes como o processo de tratamento e controle da qualidade da água, que começa no complexo da Ponta do Ismael, bem como os serviços de micro e macro drenagens urbanas, foram destacados durante a conversa com os acadêmicos.

O diretor destacou, ainda, o desafio da concessionária em ampliar a rede em toda a cidade até 2045, e lembrou que, em breve, será entregue a primeira etapa da obra de expansão da Estação de Coleta e Tratamento de Esgoto (ETE/Timbiras), localizada na Cidade Nova, zona Norte.

Em março passado, a Manaus Ambiental também tratou do assunto com os futuros engenheiros, durante a realização do Start Up Week (programa de entrevista), organizado pelo próprio Uninorte em comemoração ao Dia Mundial da Água, e que teve a concessionária como uma das organizações convidadas.

Na ocasião, o tema ‘água’ atraiu aproximadamente 350 acadêmicos, todos calouros e integrantes de cursos como as engenharias ambiental e civil, arquitetura e design.

