Incêndio em casa na Compensa causa perda total de bens

Manaus - Uma casa de alvenaria pegou fogo neste sábado (5) na rua do Areal, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A equipe de bombeiros que foi chamada assim que moradores avistaram o fogo, disse que as chamas começaram pelo teto, por conta de um curto-circuito na parte elétrica da casa.

Ainda de acordo com informações dos bombeiros, a casa, de 13 metros quadrados com cozinha sala e quarto, tinha um disjuntor de energia que não disparou quando houve a sobrecarga.

A pessoa que se apresentou como proprietário do imóvel alega que estava na casa. Os sargentos que atenderam a ocorrência relatam embriaguez do homem. “Acho que não estava na casa, porque com um procedimento rápido ele teria conseguido desligar o disjuntor e o fogo não teria causado esse dano todo que causou", afirmou um dos bombeiros.

A avaliação é de que houve perda total dos utensílios da casa, além do do teto do imóvel, mas ninguém ficou ferido.

A equipe de bombeiros que foi chamada assim que moradores avistaram o fogo, disse que as chamas começaram pelo teto, por conta de um curto-circuito na parte elétrica da casa. | Foto: Divulgação

