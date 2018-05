Vai tirar CNH ou regularizar documentos? Detran-AM tem nova sede

Manaus - A partir desta segunda-feira (7), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) passou a funcionar em uma nova sede, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2.080. Com uma área de 4 mil metros construída, todos os setores do órgão estão abrigados, além dos serviços de despachantes, cartórios, Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e empresas de cartão de crédito.



De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, a mudança de sede atende a uma antiga reivindicação dos servidores do órgãos que nos últimos anos vinham trabalhando sem as mínimas condições de infraestrutura, situação que levou a Defesa Civil do Estado a determinar a imediata desocupação do local.

Segundo o gestor, após inspeção técnica realizada nos prédios da antiga sede, em 24 de julho de 2013, a Defesa Civil Estadual constatou problemas estruturais nas vigas de suporte dos prédios onde funcionavam as gerências de veículos e habilitação, salas, tetos e paredes apresentam infiltração e proliferação de fungos tornando insalubre o ambiente de trabalho, além de problemas relacionados à fiação antiga.

Em 2014, a Defesa Civil constatou problemas estruturais na antiga sede do Detran | Foto: Divulgação

Também foi constado que havia risco iminente de desabamento e de desmoronamento, além de risco de incêndio e choque elétrico, o que coloca em risco a vida de servidores e da população que usa os serviços prestados pelo órgão. “Essa condições colocavam em risco funcionários e usuários que transitavam no local”, enfatiza o dirigente do Detran-AM.

A mudança de sede do Detran-AM ocorre 39 anos depois da inauguração da primeira sede própria, localizada também na Avenida Mário Ypiranga, onde o órgão funcionou até esta sexta-feira (5).

