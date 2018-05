Venezuelanos buscam nova vida em solo baré

Casa de acolhimento Santa Catarina de Sena, na Zona Sul, recebe 122 venezuelanos, homens, mulheres e crianças | Autor: Daniel Landazuri

“Uma nova etapa para minha vida e para minha família. Agradeço muito a Deus e aos brasileiros, que demostraram que são verdadeiros irmãos dos venezuelanos. Somos um povo esforçado e empreendedor, que procura sempre se reerguer”, declarou em meio às lágrimas a imigrante Rosa Bettina, 43. Grávida de quatro meses, ela chegou a capital amazonense, na última sexta-feira (4) acompanhada do marido e três filhos. A família faz parte de um grupo de 165 venezuelanos que veio transportado de Roraima (RR) em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

A iniciativa busca ajudar venezuelanos a procurar novas oportunidades em outras localidades do Brasil. Todos os imigrantes que aceitam participar da interiorização, passam por exame de saúde, são imunizados, abrigados na cidade de destino e acompanhados em abrigos. Em Manaus, os estrangeiros foram levados para três abrigos mantidos pela Igreja Católica.

“O primeiro abrigo é a Casa de acolhimento Santa Catarina de Sena, na Zona Sul, com 122 imigrantes, homens, mulheres e crianças. O segundo é o Dom Jackson, no bairro da Glória, com 30 pessoas. O terceiro é o Santo Antônio, Zona Oeste, que deve abrigar 14 mulheres e dois homens venezuelanos”, informou vice-presidente da Cáritas Manaus, padre Orlando Barbosa.

A ação, que é do governo federal em parceria com a ONU Brasil é organizada por um subcomitê integrado integrado pelos Ministérios de Direitos Humanos, Justiça, Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, Saúde, e Segurança Pública. O trabalho tem apoio de três agências da ONU: a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), a Organização Internacional de Migração (OIM) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Venezuelanos vêm se abrigar em Manaus, refugiados de conflitos políticos de seu país | Foto: Janailton Falcão

A interiorização tem caráter voluntario e é informada com antecedência, os participantes assinam o termo junto a OIM. “Estamos no manejo do fluxo migratório venezuelano desde 2016. Identificamos as vagas, assim como os imigrantes que desejam vir”, detalhou a coordenadora de Campo da OIM, Yssissay Rodrigues.

Prefeitura segue auxiliando

Até o fim do primeiro semestre deste ano, mais 200 venezuelanos devem chegar a Manaus. Os imigrante farão parte de uma nova fase da interiorização que deve ser coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

A informação é da subsecretária operacional do órgão, Jane Moraes, que também compareceu ao aeroporto ontem. “Estamos nos preparando para receber os novos venezuelanos até junho, a elaboração do projeto municipal e estadual está sendo concluído. Hoje estamos apenas apoiando a iniciativa da Caritas e vamos auxiliar com os serviços básicos. Assim configurando e mostrando que existe uma parceria com a sociedade civil e o poder público", disse Moraes.

