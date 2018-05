Paraense desaparece após sair para trabalhar no ramal do Brasileirinho

A família de Wesley só teve conhecimento do desaparecimento dele na última quarta (2), por meio de uma mensagem anônima | Foto: Divulgação

Manaus - O paraense Wesley Silva dos Santos, de 19 anos, completa 50 dias de desaparecido nesta segunda-feira (7), conforme divulga o tio Jesiel dos Santos, de 40 anos. Os dois moravam no conjunto Alfredo Nascimento, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, e se encontraram pela última vez quando Wesley disse que iria trabalhar em uma construção no ramal do Brasileirinho.

Apesar da quantidade de dias de sumiço, o tio disse que apenas na quarta-feira (2) descobriu que o sobrinho estava sem paradeiro."Recebi uma mensagem no meu celular de uma mulher que não conheço dizendo que o Wesley estava em apuros. Ela disse que não queria dizer mais nada, mas que sabia de um envolvimento dele com o tráfico de drogas", falou Jesiel.

A mensagem, conforme Jesiel, dizia que Wesley teria procurado a mulher quando estava sob efeito de entorpecentes e com roupas sujas no começo do mês de abril. O tio disse que quando recebeu esta mensagem, ligou para os responsáveis da construção do Brasileirinho, perguntando sobre o sobrinho, mas que não encontrou nenhuma pista.

"Eles disseram que o meu sobrinho nunca chegou a aparecer por lá. É muito estranho, porque ele tinha ido para a casa da minha irmã, no conjunto Cidadão 12, no Monte das Oliveiras, e de lá iria para a construção. A mulher misteriosa disse que ele havia se envolvido com o tráfico daquela região, mas depois disto, bloqueou o meu número e não consegui mais contato com ela", falou aflito.

Na sexta (4), Jesiel disse que foi ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento do corpo do sobrinho, mas não viu no local evidências que comprovassem a morte dele. Até a publicação desta matéria, nenhum Boletim de Ocorrência (B.O) havia sido registrado pela Polícia Civil informando o desaparecimento de Wesley. "Estou com a consciência pesada e angustiado, pois foi eu quem trouxe ele do Pará. A mãe dele até está com depressão por causa disto. Não sei mais o que faço", termina Jesiel.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de Wesley, a família disponibiliza os números (92) 99419-6780, (92) 99196-3077 e (92) 99507-4050.

