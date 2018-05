Após serem localizadas, irmãs sequestradas ainda estão em abrigo

As crianças haviam desaparecido no dia 4 de maio | Foto: Divulgação

Manaus - Após mais de 72 horas desaparecidas, as duas irmãs sequestradas, uma de 6 anos e outra de 4 anos, foram localizadas, por volta das 22h deste domingo (6), no Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (SAICA), no bairro Compensa 1, Zona Oeste da capital.



Os familiares receberam a informação do paradeiro das meninas depois da repercussão do caso divulgado na imprensa e nas redes sociais. Um primo das crianças, um autônomo de 19 anos informou que uma mulher entrou em contato com a família e informou ter visto as duas irmãs sendo resgatadas pela polícia, na última sexta-feira (4), em frente a uma escola na comunidade Monte Sião, Zona Leste.

"A denunciante relatou que viu as meninas usando roupas sujas e sendo levadas pela adolescente de 15 anos. Uma das crianças estava chorando e a mulher achou estranho. Ela chamou a diretora da escola e a polícia, que, após questionar a suspeita, levou as irmãs para o abrigo. A mulher lembrou das meninas quando viu um post no Facebook e nos ligou", disse o familiar



Leia também: Padrasto diz que torturou criança de dois anos assassinada em Manaus

As duas irmãs continuam no abrigo e somente após passarem por exames de corpo de delito devem ser entregues aos familiares. A adolescente, suspeita de ter sequestrado as crianças ainda não foi ouvida pela polícia.

Relembre o caso

Na última quinta-feira (3), as crianças foram levadas da casa onde moram, na avenida Max Teixeira, Zona Norte, por uma adolescente de 15 anos. De acordo com uma tia das meninas, as irmãs teriam sido vistas pela última vez por frequentadores da Feira e Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital. "O que nós estamos sabendo é que ela está usando as crianças para pedir dinheiro", disse.

O pai das meninas relatou que a adolescente de 15 anos, que levou as crianças, teria "entregado" as duas crianças para outra mulher mais velha, que seria irmã da moça.

"Eu andei por todos os bares da Manaus Moderna e todos me dizem que tinham visto elas em lanches e bares com uma mulher mais velha, que estaria se passando por mãe delas. Ela colocava a menor no colo e mandava a mais velha pedir dinheiro", informou o pai.

Segundo a família, um Boletim de Ocorrência foi registrado no último sábado (5), como se as meninas estivessem sido sequestradas. A partir do momento em que foram localizadas, os nomes das vítimas e dos familiares passam a não serem mais divulgados pela reportagem em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Paraense desaparece após sair para trabalhar no ramal do Brasileirinho

Homem segue desaparecido após cair no rio Solimões, em Codajás

Irmão de 'Pepê da FDN' é executado com 5 tiros em Manaus