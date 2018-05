Feira de saúde feminina e café da manhã em comemoração ao Dia das Mães

Manaus - Em comemoração ao Dia das Mães, nesta quarta-feira (9), a partir das 9h30, o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, irá receber atividades diferenciadas que valorizam e oferecem qualidade de vida às mães, e consequentemente à família.

A iniciativa é do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que iniciará as atividades com um café da manhã especial. Mais de 80 participantes do Centro de Referência terão acesso a uma feira de saúde feminina com teste de bioimpedância, idade biológica, aferição de pressão, teste de glicemia e orientação sobre um estilo de vida saudável.

Leia também: Venezuelanos buscam nova vida em solo baré

Além disso, palestras e dinâmicas sobre autoestima e saúde da mulher serão ministradas. Uma equipe especial estará a postos para incentivar cuidados com a beleza, fazendo limpeza de pele e maquiagem. E para motivar as mães a terem hábitos saudáveis, um educador estará realizando exercícios e assessoria personalizada.

De acordo com a responsável pela ação, Euciany Saraiva, toda mãe precisa ser lembrada e acarinhada no mês de maio.

"Nesta quarta iremos trazer um carinho especial para mais de 80 mulheres carentes da comunidade em comemoração ao Dia das Mães. Sabemos que a vida delas não é fácil, por isso queremos fazer com que se sintam especiais, e assim, despertar nas mesmas a necessidade de terem um estilo de vida mais saudável em seu cotidiano com uma atividade física regular e uma alimentação mais equilibrada, quem sabe", comenta.

Para a assistente social, Laura Rocha, ações como estas são emancipadoras. "Aqui temos mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, de várias faixas etárias da comunidade. Atividades como estas fazem com que as mesmas melhorem sua autoestima e exerçam a cidadania com seus direitos e deveres", coloca.

Todo o atendimento será gratuito. "Muitas mães da comunidade não têm condições de realizar um exame, por isso estamos trazendo uma feira de saúde feminina, onde a mãe entenderá o seu corpo e como os cuidados com o mesmo podem lhe proporcionar mais qualidade de vida e consequentemente o bem-estar familiar", reforça Euciany.

Leia mais:

Vai tirar CNH ou regularizar documentos? Detran-AM tem nova sede

Manaus Ambiental realiza palestra para futuros engenheiros

Saped realiza 1ª Jornada Amazonense contra Violência Sexual Infantil