Universitário diagnosticado com meningite recebe alta em Manaus

Manaus - Um universitário de apenas 17 anos, que tinha sido diagnosticado com meningite em abril deste ano, recebeu alta no último domingo (6), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus, onde estava internado desde o último dia 18. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

O diagnóstico do jovem foi o primeiro registro da doença no ano de 2018, em Manaus. A Susam não deu mais detalhes sobre o caso, nem se o jovem ficou com sequelas após a internação.

O caso

O jovem é estudante do curso de Pedagogia de uma faculdade, localizada na Zona Centro-Sul da capital. Na época, as aulas chegaram a ser suspensas por dois dias, e o local foi higienizado para garantir a segurança aos alunos e funcionários da instituição.

53 pessoas próximas ao universitário, como familiares, namorada e amigos mais próximos, receberam monitoramento pela equipe do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Devae/Semsa). Todos receberam diagnóstico negativo da doença.

A doença

A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda das membranas que recobrem o cérebro. O meningococo é transmitido por meio de secreções respiratórias e da saliva, durante contato próximo ou demorado com o portador, especialmente entre pessoas que vivem na mesma casa.

A bactéria não é tão contagiosa como o vírus da gripe, por exemplo, e não há transmissão por contato casual ou breve, ou simplesmente por respirar o ar onde uma pessoa com a doença tenha estado.

Já os ambientes com aglomeração de pessoas oferecem maior risco de transmissão e contribuem para os surtos. Não há necessidade de evacuação, isolamento,ou higienização específica dos locais por onde o doente passou.

A doença pode ser letal ou, em caso de recuperação do paciente, dependendo da reação do organismo, deixar ou não sequelas, como surdez, cegueira, problemas neurológicos e membros amputados. Uma das formas de prevenção da meningite é a vacina, disponível na rede pública de saúde conforme o Calendário Básico de Vacinação do Programa Nacional de Imunização.

A imunização primária consiste de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, e o reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrada até os 4 anos. A vacina meningocócica C também é indicada para adolescentes de 11 a 14 anos de idade.

Edição: Bruna Souza

