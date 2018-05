Universidade Nilton Lins divulga lista de aprovados em medicina

A universidade formou a primeira turma de medicina há dez anos | Foto: Divulgação

Manaus - O resultado do vestibular de medicina da Universidade Nilton Lins foi divulgado, nesta segunda-feira (7), no centro da Unicenter. De cordo com a pró-reitora de Extensão, Janaína Braga, o diferencial do curso que a Universidade oferece é uma formação médica consolidada para os estudantes.

"Somos uma instituição amazonense que está no mercado há quase 30 anos, e que há 10 anos formou a 1ª turma de Medicina. Temos uma história e uma tradição na formação de profissionais da Medicina", comenta a gestora.

A prova do vestibular aconteceu neste domingo (6), no Unicenter, prédio principal da instituição, localizada no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Os candidatos aprovados no vestibular podem ver o resultado e efetivar matrícula no sistema da Uniniltolins.

Sobre o curso

A proposta pedagógica do Universidade Nilton Lins visa assegurar a formação do profissional médico generalista, capaz de atuar em todos os campos da saúde e que seja detentor de uma visão ampla e global a respeito de sua profissão, entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social.

Mercado de Trabalho

A profissão médica oferece um leque muito grande de opções de trabalho, seja na capital ou no interior. Na área pública, o profissional pode trabalhar na rede de hospitais e postos de saúde, maternidades, pronto-socorros, programa do médico da familia e outros.

Já na a clínica privada, pode trabalhar em seu próprio consultório ou como credenciado de hospitais. A docência universitária é outra opção , além do trabalho em cooperativas ou no gerenciamento político da área da saúde em nível municipal, estadual ou federal.

