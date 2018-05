Kombi incendeia em avenida de grande movimento no Adrianópolis

Manaus - Uma Kombi incendiou nesta terça-feira (8), na avenida Mário Ypiranga, próximo à antiga sede do Detran-AM, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O incêndio foi controlado - antes mesmo da equipe do Corpo de Bombeiros chegar ao local - pelo próprio motorista do veículo, com ajuda de pedestres. O sinistro não fez vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi recebido por volta de 12h40, após pessoas relatarem um incêndio em um veículo na região. Conforme o capitão Janderson Lopes, os bombeiros chegaram ao local quando o incêndio já estava controlado. Lopes indica que o incêndio pode ter sido causado por falha mecânica do veículo.



De acordo com a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) não houve registro de alteração no trânsito na área, uma vez que a kombi foi levada para a lateral na avenida.

Colaborou: Lucyo Ramos

