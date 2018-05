Familiares acreditam que comerciante foi executado em Flores

Manaus – “Pensávamos que nunca iria acontecer isso com ele, pois era um homem bom e honesto”, lamentou o irmão do mestre de obras e comerciante Isaac Paula Filho, de 57 anos, assassinado na noite dessa segunda-feira (7), dentro do próprio bar, localizado na rua Uirapuru, no bairro Flores, Zona Centro-Sul próximo à Associação de Subtenentes e Sargentos do Amazonas (ASSOAPBMAM).

De acordo com Sebastião Paula, de 62 anos, irmão mais velho de Isaac Paula, familiares suspeitam de uma possível execução, ao invés de um latrocínio (roubo seguido de morte) como foi divulgado pela polícia .

“Tudo o que sabemos é que dois homens em uma motocicleta chegaram e atiraram sem levar nada. Isso parece uma morte encomendada”, disse Sebastião Paula.

Apesar da suspeita, a família não sabe informar se Isaac tinha algum tipo de desavença com alguém. "Ele gostava de ajudar a todos. Não importava como”, contou o irmão.

Latrocínio

Segundo a polícia, Isaac foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), após dois homens em uma motocicleta atirarem contra ele três vezes.

Amigos e familiares lamentam a morte do comerciante. “Como ele trabalhava com construção civil vivia fazendo pequenas obras nas casas de sargentos e subtenentes que o conheciam do clube. É muito triste tudo isso”, disse o irmão.

O velório está sendo realizado na Funerária São Francisco, localizada na Avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul da cidade. O enterro será no cemitério Parque de Manaus na avenida Tarumã, Zona Oeste da capital.

Relembre o caso

O mestre de obras e comerciante Isaac Paula Filho, de 57 anos, morreu após ser atingido por tiros, no bar Uirapuru, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, em que ele era proprietário. Ele foi alvejado por atiradores armados que passaram em frente ao local em um carro de características não identificadas. Na ocasião, um outro homem de 53 anos, que também estava no local, ficou ferido.

O caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (7). Isaac ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas não resistiu e morreu meia hora após chegar à unidade. O estado de saúde da outra vítima ainda é desconhecido.

O corpo do mestre de obras foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com informações da polícia, a vítima foi baleada no rosto.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

