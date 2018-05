Ignorados pelo governo, concursados da saúde acampam em frente à Susam

Manaus - Após quatro anos da realização do último concurso, mais de dois mil concursados da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), ainda não foram convocados. No início da manhã desta terça-feira (8), dezenas de profissionais vestidos de preto e usando narizes de palhaço, montaram acampamento, em frente à sede do órgão na avenida Andre Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, para protestar sobre o assunto.

Conforme os manifestantes, o ato deve continuar por tempo indeterminado, até o grupo obter uma resposta sobre a convocação dos aprovados e classificados no certame, realizado em 2014.

Uma das organizadoras do movimento, a assistente social Gracilene Medeiros, 41, explicou que no total 2.269 concursados, sendo 1245 da capital, 487 do interior e 537 das Fundações, esperam pela convocação. Segundo ela, os candidatos estão sendo evitados pelo secretário de saúde e governador, que resistem em tratar do assunto.

Leia também: Apesar da propaganda, pacientes no AM continuam nas filas em hospitais

"Há duas semanas estamos nos mobilizando e não somos ouvidos por ninguém. Durante a campanha, o governador Amazonino Mendes prometeu que iria concluir todas as convocações até o mês de junho, mas até agora só ouvimos desculpas. Ele alega que não tem dinheiro para investir na área da saúde, mas gasta muito mais em publicidade. Não admitimos isso, só iremos sair daqui quando o governador cumprir a lei e aquilo que ele já tinha prometido", disse a manifestante.

Cerca de 200 manifestantes tomaram conta da faixada do órgão, entre concursados e familiares que apoiam a luta. É o caso do técnico em eletrônica, Vicente Aguiar, 37, que veio de Parintins, distante 369 quilômetros da capital, para representar a mãe, de 57 anos, que aguarda ser convocada para o cargo de técnica em enfermagem.

Vicente Aguiar, 37, representando a mãe aprovada no concurso | Foto: Janailton Falcão

"Minha mãe está desempregada e precisando muito desse trabalho. Ela se dedicou tanto e vive o descaso do poder público. Não lutamos por por favores, mas pelo nossos direitos", disse o familiar.



Outro lado: Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que, conforme anunciou anteriormente, já está preparando nova chamada do concurso de 2014. O edital com a chamada dos concursados será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), até o final deste mês de maio, para apresentação dos convocados a partir de 01 de junho de 2018.

Em fevereiro de 2018, a atual gestão da Susam convocou 428 aprovados, dos quais 49 para os quadros da Susam e 379 para as fundações de saúde.



A próxima chamada deverá incluir servidores para unidades de saúde da capital e interior.



A Susam esclarece, ainda, que pretende fazer outras chamadas este ano e o planejamento é feito conforme o orçamento do Estado e o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Leia mais:

Hospitais viram alvo de bandidos na capital amazonense

Mulher perde bebê após maternidades do Amazonas recusarem atendimento

Servidores da saúde protestam por reajuste e param Constantino Nery