Peruano é preso com drogas em aeroporto de Manaus

A droga foi encontrada durante uma fiscalização | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (8), um peruano de 42 anos, durante uma fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Segundo a Polícia Federal, a droga estava escondida em um fundo falso de uma mala. O homem tentava embarcar em um voo com destino a cidade de Hong Kong, na China.

O preso e a droga foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro Oeste da cidade.

Droga estava no fundo falso de uma mala | Foto: Divulgação

Outro crime



Um trio está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas por furto à uma loja no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu na noite do dia 12 de março deste ano, horário de grande movimento no aeroporto.



O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT), e foi registrado após uma vendedora do estabelecimento ter procurado a delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência. Ao todo, quatro perfumes foram furtados, com prejuízo total de R$ 1.685,00.

De acordo com o delegado Antônio Cláudio Teixeira, titular da DECCT, no boletim de ocorrência, a funcionária relatou que na hora em que aconteceu a ação criminosa ela estava no atendimento e outro funcionário no caixa. Em determinado momento, uma mulher de aproximadamente 1,57m, de pele morena clara, cabelos pretos na altura do ombro, trajando calça jeans clara e blusa tipo cropped de mangas, perguntou onde ficava a seção de bebidas alcoólicas.

Ao todo, quatro perfumes foram furtados pelo trio, com prejuízo total de R$ 1.685,00. | Foto: Divulgação

“Na ocasião a vendedora mostrou a localização das bebidas, mas acompanhou a mulher até a parte externa da loja para indicar mais opções em outro estabelecimento da mesma franquia. Então, outra mulher, de estatura mediana, de pele branca, olhos claros, cabelos pretos com as pontas loiras, vestindo agasalho na cor creme e calça jeans azul marinho, perguntou para a vendedora onde estava determinado perfume e a funcionária indicou o setor. Em seguida disse que ia chamar outra funcionária para atendê-la melhor”, declarou o delegado.

O titular ainda afirmou que após uma análise no circuito de câmeras de segurança do aeroporto, as duas mulheres e um homem saíram de um carro modelo Celta, da Chevrolet, estacionado na área externa. "Eles entraram no aeroporto e foram à loja, onde furtaram os perfumes", ressaltou Teixeira.

De acordo com a vendedora, a mulher de agasalho, juntamente com um homem magro de cavanhaque, pele morena, com cabelos curtos, olhos pretos, medindo aproximadamente 1,66m, trajando blusa de manga comprida preta, bermuda jeans e sandálias, que estava portando uma sacola, permaneceu na loja. Ela salientou que, após alguns instantes, quando retornou à loja, percebeu que a dupla já havia deixado o lugar.

Quem tiver informações a respeito do caso, pode entrar em contato com a DECCT pelo número (92) 3652-1656, o disque-denúncia da especializada; ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ou por mensagens ao número (92) 98153-9321.

