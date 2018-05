Galpão de materiais de construção pega fogo no Alvorada

Manaus - O galpão de uma loja de materiais de construção pegou fogo, na noite desta terça-feira (8), por volta das 18h, depois de funcionários do local utilizarem um maçarico para desmontar peças de metal. O depósito está localizado na rua Sete, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com os bombeiros militares, os funcionários da loja de material de construção estavam desmontando um mezanino de metal quando o cabo do maçarico atingiu alguns materiais inflamáveis. O fogo tomou conta do depósito rapidamente.

Leia também: Kombi incendeia em avenida de grande movimento no Adrianópolis



A correria no local foi inevitável depois que os funcionários viram o fogo. Os bombeiros ainda informaram que, ao chegar ao local, a equipe fez o contenção das chamas e o trabalho de segurança da área atingida pelo fogo. Não houve vítimas no local, apenas danos materiais.

Explosão em balsa



A explosão de uma balsa em um estaleiro, localizado no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), movimentou o corpo de bombeiros na tarde desta terça-feira (8). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois do acidente.

Depósito de reciclagem

Em abril deste ano, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão

de materiais recicláveis localizado na rua D, conjunto Itacolomi, no Distrito Industrial, Zona Leste da cidade. O Corpo de Bombeiros informou que a principal preocupação das equipes no local era realizar o trabalho de rescaldo da área para que o fogo não atingisse residências próximas. Ninguém ficou ferido.

Na Compensa

Uma casa de alvenaria pegou fogo, também em abril deste ano, após um dos ar-condicionados de um dos quartos da residência superaquecer. O caso ocorreu nas proximidades da rua Matos Areosa, próximo ao mini-shopping da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Nesta ocorrência também não houve registro de vítimas, apenas danos materiais.

Leia mais: