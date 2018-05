Às escuras: ponte Rio Negro oferece insegurança após ação de vândalos

Manaus – Pedestres e motoristas que utilizam a ponte jornalista Phelippe Daou (Rio Negro), que dá acesso a zona metropolitana de Manaus, reclamam da falta de iluminação pública no Local.



“Todas as tardes faço caminhada e, agora, tenho medo de ser assaltada ou de alguma coisa acontecer porque não tem iluminação”, comenta uma moradora que não quis ser identificada.

A estudante Marilia Mara, de 27 anos, que mora em Iranduba ( a 27 km de Manaus) e faz o trajeto todos os dias para chegar á capital amazonense, reclama também da falta de iluminação na estrada da ponte do lado onde inicia a rodovia AM-070, conhecida como Manoel Urbano.



“Da barreira policial até o início da ponte, do lado de Iranduba, a estrada está completamente escura, quando chove a situação piora. Já presenciei três acidentes de trânsito no local", contou.

Operário naval Fernando Tavares, de 48 anos, que também utiliza a ponte para realizar caminhada, a falta de iluminação aumenta a sensação de insegurança. "Quem faz caminhada na ponte corre o risco de ser assaltado. Caminho na ponte desde quando ela foi inaugurada e essa situação já se estende há muito tempo e ninguém toma providência", comenta.

Para quem utiliza ônibus para atravessar a ponte , a situação não é diferente, pois no momento em que o veículo passa pelas partes escuras sofre assaltos. "Já fui assalta quatro vezes no ônibus que vai para o distrito de Cacau Pirêra. Os criminosos aproveitam as partes escuras da estrada para anunciar o assalto", contou a vendedora Rosa Oliveira.

Casos de Vandalismo



Pedestres correm o risco de serem assaltados devido a falta de iluminação | Foto: Marcio Melo

Essa não é a primeira vez que a população reclama da falta de iluminação na ponte. Em 2017, a reportagem do EM TEMPO publicou uma matéria sobre as ações de vândalos que furtaram mais de 30 refletores de LED do anel central da estrutura. Na época, apenas duas pessoas foram presas. Os prejuízos já ultrapassavam a casa dos R$ 800 mil.

Nota

Em nota, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) informou que vem se dedicando na solução de problemas deixados por administrações anteriores. “A ponte Jornalista Phelippe Daou encontra-se, em boa parte, às escuras devido à atos de vandalismo e furto de luminárias e fiação, problemas que vêm sendo trabalhados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas”, diz um trecho da nota.



Ainda conforme a nota, a instalação e manutenção de iluminação na ponte encontra-se em fase de licitação. "Assim que esse processo for concluído e, uma empresa for contratada, será restabelecida toda a iluminação, desde o trecho que inicia na entrada da ponte, na Avenida Brasil, Compensa, até o acesso ao Distrito do Cacau Pirêra”, finaliza a nota.

