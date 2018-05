Comando Militar da Amazônia celebra Dia da Vitória em Manaus

Manaus - Os 73 anos da vitória da democracia sobre o regime nazifascista da Segunda Guerra Mundial foi comemorado nesta terça-feira (8), durante uma formatura especial em memória e em reconhecimento pelo espírito de sacrifício dos quase dois mil militares brasileiros, dos quais cerca de 500 deram a vida no conflito.

Conhecido como “Dia da Vitória”, a solenidade foi realizada no Campo de Parada Coronel Jorge Teixeira, na sede do Quartel General do Comando Militar da Amazônia (CMA), localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A guerra custou ao Brasil, entre mortos e feridos, aproximadamente 2 mil baixas, além de 34 navios afundados e 22 aviões abatidos. E com este sentido, durante a solenidade se prestam as homenagens aos brasileiros que doaram a vida para este marco histórico.

Conhecido como “Dia da Vitória”, a solenidade foi realizada no Campo de Parada Coronel Jorge Teixeira, na sede do Quartel General do Comando Militar da Amazônia | Foto: Janailton Falcão

O chefe do Estado Maior do CMA, General de Brigada Edson Skora Rosty, falou sobre a importância da data para as forças armadas brasileiras. “A adaptação da tropa durante o conflito foi difícil, mas tivemos uma grande contribuição. E absorvemos ensinamentos militares que mudaram a maneira de planejamento do exército, força aérea e marinha. Foi uma luta contra a tirania nazista na Alemanha que também trouxe ensinamentos em prol da democracia e da sociedade”, disse.

Durante a cerimônia, o coronel de material bélico Washington Rocha Triani foi agraciado com a medalha da Vitória; o coronel de infantaria Rogerio Matos dos Santos, recebeu a medalha do Mérito Desportivo Militar e os tenentes Paulo Ilair Pinto Silva e Carlos Eduardo Souza Henriques, foram contemplados com a medalha Marechal Osorio.

A solenidade contou com a participação dos militares das três forças e das forças auxiliares e foi presidida pelo comandante do 9º Distrito Naval, vice-almirante Carlos Alberto Matias. Além das Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) que estão em curso de preparação de oficiais Generais no CMA.

