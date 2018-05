Vítima fatal do acidente em balsa temia morte no estaleiro,diz família

O velório de Dantas ocorreu no distrito do Cacau Pirêra, onde morava com a esposa e filhos. | Foto: Janailton Falcão

Iranduba - Um dia após a explosão que matou uma pessoa e deixou outra ferida em uma balsa no estaleiro Juruá, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, familiares e amigos das vítimas questionam as causas do acidente. De acordo com familiares do soldador Raimundo Dantas Soares, de 38 anos, que morreu na explosão, o trabalho oferecia riscos e ele chegou a comentar que gostaria de sair do trabalho.

Ainda segundo familiares, uma faísca do maçarico que utilizavam para fazer a manutenção da balsa pode ter causado a explosão. "Ele sempre dizia que o trabalho não era para ele, que gostaria de sair assim que arrumasse algo melhor, pois era muito arriscado trabalhar no local. Infelizmente não deu tempo", comentou um familiar que pediu para não ser identificado.

Dantas é o filho do meio de sete irmãos. A mãe dele, Esmeralda Gomes, de 64 anos, disse que as queixas do filho sobre os riscos de no trabalho, eram comuns. Segundo ela, o plano de Dantas era sair o quanto antes do estaleiro, pois não se sentia seguro.

"Ele trabalhava no estaleiro há cinco anos. Neste tempo o ouvi reclamando dos riscos que vivia no trabalho. Não era um serviço fácil", lamenta.

A filha da vítima, Steffany Medeiros, de 18 anos, confirma o relato, mas diz que o pai precisava do trabalho, pois queria construir uma casa. "Estávamos no início do projeto da casa nova e ele estava muito animado. Tinha medo do ofício, às vezes se queixava do atraso salarial, mas tinha projetos e queria concluí-los", relata.

Velório

O velório de Dantas ocorreu no distrito do Cacau Pirera onde morava com a esposa e filhos. A cerimônia reuniu amigos próximos e colegas de trabalho. No local, muitos relatos sobre as possibilidades da morte do montador. Uma soldadora que preferiu não se identificar, colega de trabalho do funcionário morto no acidente, disse o acidente foi um caso isolado."Temos todo o equipamento e estrutura necessária para realizar o nosso trabalho. Não nos expomos desnecessariamente ao perigo, apesar do que fazemos ser considerado uma profissão de risco. Fomos pegos de surpresa com o fato", falou.

A filha da vítima disse que o pai estava planejando se mudar de onde moravam | Foto: Janailton Falcão

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) suspeita que a causa da explosão tenha sido causada por combustíveis armazenados no interior da balsa. O acidente também deixou um operário de 36 anos com ferimentos na cabeça, ombro esquerdo fraturado e edemas no abdômen e peito.

De acordo com o capitão do CBMAM, Márcio Lima, quando a equipe chegou ao local, as vítimas já haviam sido levadas à uma unidade de saúde próxima por equipes do Samu, não houve necessidade de resgate. "Os funcionários do estaleiro acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer as vítimas. Acreditamos que o calor do maçarico em contato com algum produto inflamável tenha motivado a explosão, mas a equipe pericial ainda está investigando isto", disse.

Segundo ele, a regra de segurança para que este tipo de situação seja evitada é que quando esse tipo de trabalho for ser executado, por duas ou três semanas antes, a balsa não receba nenhum tipo de combustível. Com o excesso do calor gerado pelas ferramentas de manutenção, resquícios de óleos como diesel e gasolina, pode haver combustão. "Penso que eles não atentaram para esta regra como deveriam", completou o capitão.

Estaleiro

A assessoria do estaleiro Juruá confirmou que a embarcação Leona XVIII estava sendo reparada por problemas no casco. De acordo com a empresa, não havia carga de combustíveis na embarcação. A assessoria da empresa informou ainda que a balsa estava alocada pela empresa Nasser Empreendimentos e que todos os funcionários possuem seguro de vida. A empresa também está prestando auxílio aos familiares das vítimas.

De acordo com o 31º DIP, uma equipe de policiais civis foram ao local e deverão realizar um laudo técnico sobre as causas do acidente. O complexo foi atingido por partes de resíduos da explosão e o local foi fechado para reparos. Os funcionários foram liberados.

Vazamento

A reportagem tentou contato com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para saber se houve vazamentos de combustíveis no rio, mas não recebeu retorno.

Susam

A reportagem também entrou em contato com a Susam para se informar sobre o estado de saúde da segunda vítima, acidentada na explosão, porém até a publicação dessa matéria, não obteve retorno.

