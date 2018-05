Primeira Jornada de Enfermagem tem programação gratuita em Manaus

Manaus - Em comemoração ao Dia Nacional do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, celebrados anualmente em 12 e 20 de maio, respectivamente, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realiza, entre os dias 11 a 18 deste mês, sua Primeira Jornada de Enfermagem.

O evento contará com atividades tanto para o público interno quanto externo, como profissionais da área, estudantes e interessados em ingressar na profissão. Serão várias palestras, workshops, oficinas e atendimentos à comunidade em geral, com serviços de aferição de pressão e orientações sobre cuidados com a saúde.

Conforme a diretora geral do Centec, professora Amanda Estald, o tema escolhido pela direção do centro de formação profissional para essa Primeira Jornada de Enfermagem foi ‘Carreira e Humanização da Profissão’, tendo em vista as peculiaridades e necessidades do ofício. “O objetivo do evento é proporcionar aos participantes um espaço ampliado de construção e discussão acadêmica acerca desta temática, visto que levamos muito a sério a humanização em todos os nossos cursos de formação e, em especial, os da área de saúde”.

A Primeira Jornada de Enfermagem do Centec será aberta no dia 11, com a palestra ‘O Mercado de Trabalho para o Profissional Técnico em Enfermagem’, a ser ministrada pelo doutor e pós doutor em enfermagem David Lopes Neto. Além de sua exímia formação acadêmica, o palestrante também é pró-reitor de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas e avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), de Instituição de Ensino Superior e Curso no Brasil e no Mercosul.

Os interessados em participar só precisam doar um quilo de alimento não perecível, cujo montante arrecado será doado a uma instituição de caridade. A palestra vai acontecer às 19h, na unidade Centec da avenida Djalma Batista.

Outro tema de extrema relevância a ser trabalhado na Jornada de Enfermagem é o ‘Adoecimento do Profissional de Enfermagem na Jornada Excessiva’, cuja discussão ficará a cargo da professora Cinara Castro, no dia 14 de maio.

Durante o debate, ela pretende mostrar como certos ‘vícios’ na profissão podem atrapalhar a qualidade do atendimento ao paciente e também no rendimento profissional do enfermeiro. Segundo ela, carga horaria excessiva é um dos hábitos mais comum na área de saúde.

“Os plantões excessivos a que muitos enfermeiros e técnicos se sujeitam, seja para complementar a renda ou até mesmo para ajudar um amigo, os sobrecarregam e os adoecem. Essa mania de ‘virar’ noites e noites em diversos plantões prejudica e muito o enfermeiro, fora que a qualidade no serviço cai bastante. É muito válida essa discussão. Só assim podemos melhorar o sistema”, afirma a professora.

A programação da Jornada seguirá até o dia 18 de maio trabalhando assuntos como ‘Violência Obstétrica; Vacinas; Riscos da Automedicação; Educação Sexual; ISTs – MTSTV; SUS e Febre Amarela’. “Fora a programação especial da Jornada, durante os sábados do mês de maio, o Centec estará promovendo, gratuitamente, oficinas relacionadas à enfermagem”, comenta a Amanda Estald, diretora geral da instituição.

Especializado no ensino profissionalizante, o Centro de Ensino Técnico (Centec) dispõe em sua grade de quatro cursos voltados para a educação no eixo tecnológico ambiente e saúde, com duração entre 18 e 20 meses cada, além de diversos outros cursos de capacitação profissional.

Outras informações sobre como participar, gratuitamente, da programação da Primeira Jornada de Enfermagem do Centec podem ser obtidas na coordenação pedagógica da instituição, localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, ou pelos telefones 3249-6078/99223-1580.

